MEDITERRANEO/ Su Canale Nove il film con Diego Abatantuono (oggi, 8 settembre 2017)

il film comico e drammatico in prima serata su Canale 9

GABRIELE SALVADORES ALLA REGIA

Mediterraneo, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica e drammatica che è stata diretta nel 1991 da Gabriele Salvadores. Il cast racchiude molti volti del panorama televisivo e cinematografico italiano come Diego Abatantuono, Ugo Conti e Claudio Di Bisio. Mediterraneo riscosse un successo internazionale straordinario, arrivando a vincere l'Oscar come miglior pellicola straniera. Il protagonista del film, Diego Abatantuono, ha preso parte a moltissime pellicole comiche tra gli anni 70 e 80, come Eccezzziunale veramente, Fantozzi contro tutti e Una vacanza bestiale. Le scene del film Mediterraneo vennero interamente girate a Castelrosso, un'isola situata in Grecia. La pellicola rientra in un ciclo di tre film diretti da Gabriele Salvadores ed incentrati sul tema della fuga dalla realtà circostante e rivolta alla riscoperta di nuovi mondi interiori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

La storia ha inizio nel 1941, quando un gruppetto di militari italiani approda nel bel mezzo di un isolotto greco, apparentemente deserto, con l'intenzione di renderlo una colonia italiana. L'isola è stata precedentemente abbandonata dalla popolazione, in seguito all'invasione tedesca. I militari, che sono guidati dal generale Montini, si mostrano però totalmente non adatti alla missione. Col trascorrere delle settimane, complice il totale isolamento e la solitudine che li attanaglia, i militari iniziano ad assumere abitudini completamente diverse dal mondo della guerra. In realtà, l'isola non è totalmente deserta. È al contrario, ancora abitata da un gruppetto di bambini, donne ed anziani scampati miracolosamente all'occupazione tedesca. Gli abitanti dell'isola, rassicurati dall'atteggiamento mite e sereno dei militati, si palesano. Tra i militari e gli isolani nascono delle vere e proprie collaborazioni, nonché amicizie e legami meravigliosi. Trascorrono tre anni e tutto sembra andare per il meglio. Improvvisamente un aereo italiano atterra sull'isola ed il comandante del velivolo aggiorna i militari, residenti ormai sulll'isola, di tutte le vicende storiche e politiche che hanno investito l'Italia. I soldati sono quindi costretti a fare ritorno in patria, seppur controvoglia, per non rischiare di essere additati come disertori.

