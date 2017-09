MINA/ Protagonista del nuovo spot della Tim (Techetechetè)

Mina

I SUOI TANTI PRIMATI

La puntata in onda questa sera nell’access prime time di Rai 1, Techetechetè vedrà tra i propri protagonisti una delle più grandi ed amate voci italiane di sempre: Mina Anna Mazzini meglio conosciuta dal proprio pubblico semplicemente come Mina. Nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940, nel corso della sua straordinaria carriera iniziata ufficialmente nel 1958 ha pubblicato qualcosa come 115 album dei quali l’ultimo è uscito nel 2016 con titolo Le migliori. Si è trattato di un lavoro discografico registrato in studio in collaborazione con Adriano Celentano sotto l’etichetta Clan / PDU nel quale sono presenti 26 tracce divise in due cd, moltissime delle quali degli interessanti inediti. Il connubio artistico con Adriano Celentano si è ripetuto in diverse occasioni e proprio con il “molleggiato” Mina condivide il record, con oltre 150 milioni di dischi venduti nel mondo, di essere l’artista italiana ad aver avuto il maggior successo commerciale della storia. Tra gli altri primati che le appartengono, è ancora ad oggi l’artista più presente nelle classifiche tra album e singoli ed in particolare con 79 album e 62 singoli (23 volte al numero uno delle classifiche).

PROTAGONISTA DEL NUOVO SPOT TIM

Dallo scorso 31 agosto, Mina è protagonista del nuovo spot televisivo della Tim con la sua inconfondibile voce. Nello specifico nel nuovo spot, al posto del ballerino tedesco Sven Otten che qualcuno ricorderà essere stato ospite nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ci sono due eccezionali artisti comici del passato come Stan Laurel e Oliver Hardy meglio conosciuti come Stanlio e Olio. I due artisti appaiono in una scena del film I fanciulli del West, uscito nelle sale cinematografiche nel 1937 ed in particolare ballano sulle note del celebre pezzo All night di Parov Stellar, interpretato dalla suggestiva voce di Mina. Ritornando alla trasmissione Techetechetè, saranno riproposte questa sera su Rai 1 alcune delle più eccezionali performance da parte della cantante Mina durante i programmi di cui è stata protagonista il sabato sera.

