Madonna, figli / Dalle gemelline Esther e Stella a Lourdes: tutto sulla vita privata della popstar

Madonna (Instagram)

Madonna si può definire a tutti gli effetti una super mamma e nessuno lo mette in dubbio: ci sono le gemelline Stella e Esther, 4 anni e mezzo, adottate a inizio 2017 in Malawi, David Banda, 11, adottato nel 2006, Mercy James, 11, adottato sempre in Malawi l’anno successivo, Rocco, 16, nato dal matrimonio con Guy Ritchie e Lourdes, 20, avuta da Carlos Leon. Il figlio Rocco sembra però avergli arrecato un grandissimo dispiacere. Oggi ha 16 anni ed è scappato da lei, dalle sue regole di mamma severa. Madonna ha perso Rocco che vuole solo stare lontano da lei, a Londra, con il padre Guy Ritchie, l’ex «Mr. Ciccone» che dal divorzio ha incassato 58 milioni di euro.

TUTTI I FIGLI DELLA POPSTAR MADONNA

Grandi siddisfazioni arrivano dalla primogenita Lourdes che va all’università nel poco mediatico Michigan, lo Stato dove è nata sua madre, regalandole quello che Madonna ha definito uno dei momenti più gioiosi della sua vita. Rocco invece frequenta un liceo privato inglese dopo essere rimasto per due mesi a spasso per Londra. Selfie sullo skateboard al parco con gli amici a metà mattinae la sera in discoteca brandendo un bottiglione di gin col sorriso di suo padre e le sopracciglia della madre. Due personalità opposte quindi di Rocco e Lourdes. Per Madonna rimane quindi l'amaro in bocca per la scelta di Rocco. Ricordiamo che la pop star pianse sul palco ad un concerto mentre dedicava a Rocco La vie en rose. Vedremo se con il tempo riuscirà a recuperare il rapporto con un figlio ribelle. Tutto può sempre cambiare.

© Riproduzione Riservata.