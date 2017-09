Mina e Raffaella Carrà - Le stelle del sabato sera/ Su Rai uno lo speciale dedicato alle dive (Techetechetè)

Raffaella Carrà

In seguito al successo dell’estate appena trascorsa, Techetecheté si prepara a salutare tutto il pubblico di Rai Uno con un appuntamento speciale dedicato a due icone della musica italiana. La puntata di oggi, infatti, sarà tutta dedicata a Mina e Raffaella Carrà, Le stelle del sabato sera che verranno ricordate attraverso i filmati originali contenuti nelle teche Rai. Lo speciale, che andrà in onda come sempre a partire dalle 20.35, subito dopo il tg, si allungherà di un’ora e ripercorrerà la carriera delle due amatissime dive dello spettacolo italiano attraverso i balletti, le esibizioni e gli spettacoli più celebri. Sarà l’occasione, per i più nostalgici, di rivivere, attraverso i filmati originali, un’epoca indimenticabile che ha visto nascere il varietà e ha segnato profondamente il modo di fare tv.

LE ANTICIPAZIONI

Appuntamento a questa sera con lo speciale dal titolo “Mina e Raffaella: Le stelle del sabato sera”, una puntata che ripercorrerà uno dei periodi più interessanti dello spettacolo italiano, traverso i filmati che hanno segnato un'era. Sarà l’occasione di ricordare quindi i varietà prodotti da Rai Tv alla guida del Maestro Antonello Falqui, quando divertire e intrattenere erano sinonimi di leggerezza. Le prime anticipazioni sulla puntata in onda questa sera, rivelano che rivedremo le fasi più interessanti della carriera di Mina, sin dagli esordi degli anni '50, e le esibizioni in video di Raffaella Carrà, ricordata per le sue apparizioni in video e per i suoi successi musicali. Ma nella lunga carrellata dei ricordi non mancheranno le performance che le due dive hanno realizzato assieme a“Milleluci", lo show registrato al “Teatro delle Vittorie” nel lontano 1974.

LE DUE DIVE A CONFRONTO

Per Louis Armstrong è “La più grande cantante bianca al mondo”, per gli italiani è semplicemente la “Tigre di Cremona”: sono tanti i volti di Mina che questa sera, per la gioia dei suoi fan, verranno ripercorsi dal sapiente montaggio dei filmati di Techetechetè. Assieme a lei, un’altra amatissima diva nostrana, nota al suo pubblico per essere “il caschetto binodo più famoso della tv”, Raffaella Carrà. Gli sketch delle due Stelle del Sabato sera saranno al centro di tutta la puntata, che per l’occasione andrà avanti fino a occupare parte della fascia in prime time e segnerà il gran finale di stagione. Operazioni di questo genere, su Rai Uno, sono molto rare. Ricordiamo infatti che sono passati più di tre anni dall’ultima volta che Techetechetè, con uno speciale sul "week end degli italiani", ha occupato la fascia serale dei palinsesti di Rai Uno.

© Riproduzione Riservata.