ORGOGLIO E PREGIUDIZIO/ Su La5 il film con Keira Knightley (oggi, 8 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

NEL CAST KEIRA KNIGHTLEY

Orgoglio e pregiudizio, il film in onda su La5 oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dramamtica che è stata coprodotta tra Gran Bretagna, USA e Francia nel 2005, il titolo originale è Pride&Prejudice. Si tratta della trasposizione cinematografica dell'omonimo libro di Jane Austen, pubblicato nel 1813, e che ha avuto già molti altri adattamenti sia cinematografici, teatrali, che televisivi. Il primo risale al 1940 e ad interpretare Darcy c'era Lawrence Olivier. L'ultimo è del 2016, Orgoglio, Pregiudizio e zombie (una rivisitazione in chiave horror). Nella versione del 2005, che è stata diretta dal regista Joe Wright e che è molto fedele al libro da cui è tratto, gli interpreti sono Keira Knightley che veste i panni di Elizabeth Bennet, mentre Matthew Macfadyen è il Signor Darcy. Nel cast figurano anche Donald Sutherland (il signor Bennet) e Judi Dench (Lady Catherine de Bourgh). Orgoglio e Pregiudizio fu candidato a svariati premi, vinse un Empire Award come miglior film britannico. Questa versione di orgoglio e Pregiudizio è ambientata nel 1797 che è la data in cui la Austen completò la prima stesura del romanzo. Di solito invece l'azione viene fatta svolgere nel 1818, cioè quando il libro venne pubblicato. Jane, la sorella maggiore di Elizabeth, è interpretata dall'attrice Rosamund Pike, che fu la prima scelta del regista per tale ruolo. La Pike per partecipare a questo film rifiutò una parte nella saga di Harry Potter. Secondo l'Entertainment Weekly il finale di questo film è uno dei migliori finali che siano mai stati girati. Il regista Joe Wright volle fortemente nel cast sia Judy Dench che Donald Sutherland. Quest'ultimo lo colpì soprattutto nella sua partecipazione al film Ritorno a Cold Mountain (2003). Disse che gli ricordava suo padre, e che era l'unico ad avere abbastanza polso da tenere a bada sei donne. Ma adesso, vediamo in breve la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Tutta la vicenda ruota attorno alle vicissitudini amorose delle cinque figlie del signore e della signora Bennett che vivono nella campagna inglese e che la madre vorrebbe vedere spostate a dei buoni partiti. Il soggetto più appetibile del circondario è il signor Bingley, un uomo molto ricco e che è sempre accompagnato dal signor Darcy, un uomo enigmatico e all'apparenza molto tetro. Una delle figlie dei Bennet, Elizabeth, però è attratta da lui, anche se non riesce a farsi un'idea precisa sul suo conto. Delle chiacchiere che sentirà in giro la faranno convincere che è un poco di bono e di allontanarlo dalla sua vita, nel frattempo però, rifiuterà una proposta di matrimonio e il signor Darcy tornerà di prepotenza nella sua vita.

