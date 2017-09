Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 8 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 8 SETTEMBRE 2017

E' un momento molto interessante per il segno dell'Ariete che si sente forte e determinato soprattutto alla ricerca di diverse opportunità. Si è in battaglia, ma si deve evitare di ritrovarsi a dover vivere complicazioni. E' un momento in cui alcuni hanno vissuto una separazione, che però non dovrebbe creare preoccupazione. La Vergine è in un momento di grande rilancio, si sente improvvisamente molto positivo. Alcune situazioni importanti però si stanno buttando totalmente all'aria, occasioni che rischiano di non tornare perché si sa che i treni nella vita rischiano di passare solo una volta. E' un momento in cui ci si sente molto vivaci e con grande felicità ci si potrebbe ritrovare a uscire da un momento complicato grazie alla forza di determinazione. Il Cancro nei rapporti con Capricorno e Ariete deve stare attento, ma per il resto è un momento in cui le cose non stanno andando male, anzi potrebbero accadere cose davvero molto positive.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Sarà una giornata molto dispersiva per i nati sotto il segno del Toro che vede una Luna negativa entrare nel segno. Molti potrebbero ritrovarsi a dover vivere un momento di confusione in diversi contesti. Attenzione a fare delle scelte affrettate che possono portare a vivere alcuni momenti in cui le cose non sono molto facili da realizzare. Invece chi agisce con calma si ritroverà a vivere un momento molto positivo. Il Leone si deve riscattare in amore, ha avuto tanti problemi e presto potrebbe davvero avere dei sorrisi non indifferenti. E' un momento in cui però se si fa una cosa si deve cercare di evitare le scorciatoie che creano solo dei problemi. La Bilancia deve fare i conti con molte persone che spesso creano problemi, magari frenano le ambizioni con pessimismo e a volte mettono diversi blocchi a questo segno. C'è la necessità di essere sempre e comunque molto attivi.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Paolo Fox torna con il suo oroscopo a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. Sicuramente la Bilancia torna a fare i conti e deve ritrovare una situazione che ormai da troppo tempo sembra essere complicata. Lo Scorpione torna a vivere dei disagi che sembravano ormai essere in un momento difficile. Il Capricorno invece torna pronto a vivere d'azione e a superare dei problemi che nel passato hanno creato non pochi problemi. Bisogna assolutamente essere tranquilli, evitando di ritrovarci a vivere delle difficoltà che sembravano da tempo sepolti in un cassetto. L'Ariete sta vivendo delle nuove opportunità che possono creare un momento migliore rispetto a quello visto nell'ultimo periodo. Si sta cercando un momento di tranquillità visto che ormai da troppo tempo ci si è trovati di fronte ad alcune persone che hanno creato forte opposizione.

