PAOLO / Un campione di trial bike prestato alla pasticceria (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

UNA SAINT HONORÈ DA LECCARSI I BAFFI

Tutto pronto per la seconda ed attesa puntata del format culinario Bake Off Italia, la cui quinta edizione viene condotta su Real Time da Benedetta Parodi. Tra i sedici concorrenti che vi prendono parte e che saranno chiamati a convincere i tre imparziali ed attenti giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e il giovanissimo Domenico Carrara, figura anche il nome di Paolo. Si tratta di un concorrente dotato di indubbie capacità nel campo della pasticceria che arriva dalla città di Saronno in provincia di Varese, ha 28 anni e svolge la professione di Trial Biker. Uno sportivo a cui piace cimentarsi nella preparazione di gustose torte ed in particolar modo della Saint Honorè che non ha esitato ad evidenziare in sede di presentazione, quale proprio cavallo di battaglia. Prima di vederlo all’opera, conosciamolo meglio.

LA PASSIONE PER IL TRIAL BIKE

Come detto in precedenza Paolo ha 28 anni viene da Saronno ed è uno dei più apprezzati e vincenti Trial Biker del circuito professionistico. In carriera vanta numerose vittorie e come lui stesso ha sottolineato in fase di presentazione, è costantemente alla prese con nuovi obiettivi da raggiungere sempre più ambiziosi. Da sottolineare come questo sport abbia permesso di trasformarlo non solo in termini fisici ma anche per quanto concerne il carattere permettendogli di mettere da parte la timidezza che ha caratterizzato la sua infanzia. Non ha mai preso parte ad un corso di pasticceria per cui si è formato in tal senso da semplice autodidatta utilizzando la cucina di casa come banco di sperimentazione per le proprie creazioni. Il suo più grande desiderio sarebbe quello di riuscire ad unire le sue due maggiori passioni: la pasticceria e il trial bike.

© Riproduzione Riservata.