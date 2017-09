QUARTO GRADO/ Anticipazioni prima puntata 8 settembre: Roberta Ragusa e la donna fatta a pezzi a Roma

Quarto Grado

Quarto Grado torna oggi, venerdì 8 settembre 2017, con la sua nona edizione. In prime time come sempre su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero accompagneranno i telespettatori nel cuore della cronaca nera. Eccovi, di seguito, anticipazioni, casi di cronaca, dichiarazioni e novità del famoso programma. “Nel mio programma c’è una carica di investigazione e novità che ha pochi uguali, è una sfida affascinante”, ha dichiarato il conduttore intervistato dall'Ansa. Di seguito, ha confessato anche di non avere alcuna intenzione di lasciare il progetto televisivo, non al momento: “Mi piacerebbe fare un programma di inchieste con un nuovo linguaggio, perché l’inchiesta in TV è in crisi. Fare inchieste in chiave popolare, questo lo troverei stimolante. Ma per ora sono contento di quello che faccio, domani si vedrà”. Dopo una pausa dettata dalla gravidanza, Alessandra Viero torna al fianco di Nuzzi. Il format di Quarto Grado a quanto pare, resterà invariato: “C’è sempre una bussola che seguo in questo programma: i punti cardinali sono inchiesta, scienza, dubbio ed emozione – continua Nuzzi - La prossima edizione darà molto spazio all’approfondimento e al dibattito. Pensiamo di lasciare le grandi inchieste nell’ultima parte del programma”.

Anticipazioni 8 settembre: Gianluigi Nuzzi torna su Rete 4

La trasmissione a cura di Siria Magri, proseguirà anche il suo massiccio impegno contro la violenza sulle donne. Durante le varie puntate di Quarto Grado in onda, si parlerà come sempre dei principali fatti di cronaca e si entrerà nel vivo dei procedimenti giudiziari più discussi. Torneranno gli ospiti fissi: l’ex comandante dei RIS Luciano Garofano, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, il criminologo Massimo Picozzi, i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Di quali casi si occuperanno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero? Si ripartirà con l’omicidio di Roberta Ragusa e della donna fatta a pezzi a Roma e poi lasciata nel cassonetto. Nessuno spazio invece, per gli ultimi casi di stupri a Rimini: “La spina dorsale rimangono i grandi casi di cronaca, non seguiamo i sussulti emotivi – afferma Nuzzi - Quarto Grado resta molto rigoroso non solo sulla ricerca della documentazione, ma anche nel rapporto con il pubblico che si aspetta un certo tipo di programma”. Per quanto riguarda tutti i servizi di cronaca di Quarto Grado, ci sarà come sempre spazio per gli inviati: Alessandra Anzolin, Anna Boiardi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Remo Croci, Martina Maltagliati, Pierangelo Maurizio, Ilaria Mura, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, guidati da Rosa Teruzzi. A questi si aggiungerà anche Elena Tambini, che nella scorsa stagione aveva sostituito Alessandra Viero.

