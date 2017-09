ROSALIND / La 44enne insegnante d’inglese alla prova fornelli (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

LA SUA DRIP CAKE

Tra i concorrenti che sono riusciti nell’impresa di superare la prima puntata della nuova stagione del talent culinario Bake Off Italia – Dolci in forno condotta su Real Time da Benedetta Parodi, c’è anche la 44enne Rosalind. Una insegnante di origini britanniche ormai trapiantata nel nostro Paese da oltre quindici anni e dunque perfettamente integrata, che dovrà cercare di ottimizzare le proprie preparazioni dolciarie nella puntata in onda questa sera allo scopo di ottenere il consenso dei tre validi giudici del programma ed ossia il pasticcere Ernst Knam allievo del grande Gualtiero Marchesi, la giornalista Clelia D’Onofrio e il giovane ma già affermato Domenico Carrara. Una impresa tutt’altro che impossibile per Rosalind che già nel primo appuntamento ha dimostrato di essere alquanto abile dietro ai fornelli proponendo interessanti creazioni. Il suo cavallo di battaglia è il Drip Cake, ed ossia la torta con la glassa che ‘cola’.

L’AMORE PER L’ARIA APERTA

Come detto Rosalind è una donna di 44 anni nata in Inghilterra ma che ormai vive da oltre quindici anni nel nostro Paese. In particolare svolge la professione di insegnante nella cittadina di Adrara San Martino in provincia di Bergamo. Sposata con un italiano che ama tantissimo, ha saputo creare una bellissima e numerosa famiglia composta da ben quattro adorabili figli che ovviamente possono gustare le sue buonissime torte. In gioventù ha avuto modo di viaggiare tantissimo sia per lavoro che per studio prima di fermarsi in Italia ed ovviamente insegnare la lingua inglese. Rosalind condivide con il marito la passione per l’aria aperta e per la campagna tant’è che vive in una fattoria immersa nel verde dove nel tempo libero si dedica con amore alla cura dell’orto e degli animali. Insomma una donna dalle mille risorse, sempre diplomatica in perfetto stile british ma allo stesso tempo estremamente determinata.

© Riproduzione Riservata.