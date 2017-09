ROSEWOOD/ Anticipazioni puntate 8 settembre: problemi per Beaumont e Villa (Video)

Rosewood

Doppio appuntamento con la serie americana Rosewood che racconta le avventure del dottor Rosewood, un anatomopatologo che, a Miami, con l’aiuto della detective Villa che ha raggiunto la Florida dopo aver lasciato New York in seguito alla morte del marito, cerca di aiutare le autorità giudiziarie della città a risolvere i casi più difficili. Il dottor Rosewood, infatti, nella soluzione dei casi, utilizza sia le sue conoscenze tecniche che il suo intuito mettendo spesso in pericolo anche la propria vita per scoprire la verità. La serie, tuttavia, oltre a tenere sul filo il pubblico regala spesso momenti divertenti. Il protagonista, infatti, è un tipo ironico ma allo stesso tempo molto professionale. A partire dalle 21.15 su Raidue, andranno così in onda due nuovi episodi della prima stagione di Rosewood mentre la seconda continua ad essere trasmessa su Sky. Come per tutti i programmi Rai, Rosewood sarà visibile sia su Raidue che con la diretta streaming collegandosi con pc, tablet e smartphone , grazie a Raiplay, cliccando qui.

LA TRAMA DEGLI EPISODI

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Nessuno è ciò che sembra”, la detective Villa è alle prese con la morte di una nota dentista. Nel portare avanti le indagini, Villa non sarà sola ma avrà al suo fianco un nuovo partner di lavoro con cui ha in comune non solo la parte professionale ma anche il passato. La presenza del nuovo collega causerà alcune difficoltà a Villa: la detective, dunque, ha qualche scheletro nell’armadio da proteggere? Il passato in comune e i presunti segreti di Villa la porteranno a scontrarsi con il collega. I due, così, avranno notevoli difficoltà nel portare avanti le indagini al punto che a risolvere il caso viene chiamato un nuovo medico legale. Insieme, riusciranno a scoprire chi ha ucciso la dentista? Hornstock, infine, ha bisogno di aiuto per gestire le pubbliche relazioni. Nel secondo ed ultimo episodio della serata intitolato “Uno scomodo passato” Rosewood e Villa, nell’indagare su un nuovo caso, sono alle prese con una scoperta spiazzante su Joo Joo, il loro informatore che diventa il primo sospettato. Joo Joo ha, dunque, un oscuro passato di cui Rosewood non era a conoscenza? Pippy e Tara, invece, sono costretti a gestire alcune incomprensioni con parenti e amici.

