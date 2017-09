STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Madonna: Rebel heart tour (venerdì, 8 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, venerdì 8 settembre 2017, molti sono i programmi appetitosi che i canali Mediaset hanno scelto per deliziare il palato dei suoi più affezionati fans, quindi, spazio alla musica su Canale 5, con il programma "Madonna: Rebel heart tour", seguito da "Sting - Tra musica e libertà". Intervista al grande artista, nel palinsesto sono presenti anche molti film di genere horror, thriller e sentimentale, programmi di inchiesta come "Quarto Grado" su Rete 4, e game show. La palma del programma più visto della serata dovrebbe andare al programma di Canale 5 in prima serata con il concerto di Madonna". Ma senza allungarci troppo con le presentazione della serata, vediamo insieme la programmazione dei canali Mediaset nel dettaglio.

La serata di Canale 5 prende il via alle 21.10 con il film documentario intitolato "Madonna: Rebel heart tour", nel quale i due registi, Danny Tull e Nathan Rissman, mettono insieme i momenti maggiormente emozionanti del concerto che la pop star americana tenne nel 2016 al Sidney Olympic Park della città australiana. Quel concerto per Madonna fu la conclusione del lungo tour che la portò a calcare palchi in tutto il mondo, con uno show fantasmagorico nel quale vennero abbinate le sue più belle canzoni con altrettanto belle scenografie nelle quali Madonna fece sfoggio di bellissimi costumi. Alle 23.30 si resta sempre nel mondo della musica con il programma "Sting - Tra Musica e Libertà", una intervista al grande musicista che regala una visione di tutti i suoi molteplici volti. Sting, artista e poeta, ha avuto un grandissimo successo nel mondo con le sue canzoni, ma è ricordato anche per essere multimilionario, paladino nella lotta per la salvaguardia della foresta del Rio delle Amazzoni, ed impegnato in molte attività sociali. Una intervista che cerca di scavare nella sua personalità, tra i più di 100 milioni di dischi venduti, gli impegni umanitari ed i 16 Grammy che gli sono stati assegnati. Italia 1, apre le trasmissioni della serata trasmettendo, a partire dalle 21.15, un episodio della serie televisiva "Transporter The series", nella quale Rose, che si trova ad essere perseguitata da un folle, si convince del tradimento di Frank, che l’la lasciata sola.

Tutti gli indizi sembrano portare ad accusare proprio Frank, ma successivamente Rosè dovrà cambiare idea su questo e proprio facendosi aiutare da Frank, riuscirà a liberarsi definitivamente del pericolo rappresentato dal folle. Alle 23.50 un film horror, intitolato "Rise - La setta delle tenebre", con la regia di Sean Gutyierrez, ed interpretato da Lucy Liu, Cameron Goodman, Michael Chiklis, Margo Harshman, Kevin Wheatley, Carla Gugino, Samantha Shelton, James D'Arcy, Cameron Richardson, Robert Forster, e Allan Rich. La protagonista, la giovane e bella Sadie, lavora per il giornale L.A. Weekly, ed è impegnata in una indagine che riguarda una setta di antropofaghi che si sta ampliando in tutta la città. Quando anche lei si sveglia all'obitorio, capisce di essere stata trasformata in un vampiro, ma non si arrende, e lottando contro la sete di sangue che la pervade cerca di vendicarsi contro i colpevoli della sua trasformazione.

La programmazione serale di Rete 4 inizia alle 21.15 con il programma di inchieste "Quarto grado", incentrato sui fatti di cronaca nera, specialmente su quelli irrisolti. In studio conduce Gianluigi Nuzzi, affiancato da Elena Tambini. Alle 00.30 va in onda il thriller intitolato "La doppia ora". La vicenda riguarda una cameriera originaria di Lubiana, Sonia, che incontra un ex poliziotto, Guido, che ora lavora come guardia privata. I due si innamorano ma poi lui muore, ucciso durante una rapina ad una villa in cui faceva la guardia. Qualcuno pensa che il suo innamoramento con Guido fosse un doppio gioco e per lei le cose iniziano a complicarsi. Diretto da Giuseppe Capotondi, ed interpretato da Kseniya Rappoport, Andrea Zirlo, Filippo Timi, Giampiero Judica, Giorgio Colangeli, Stefano Saccotelli, Roberto Accornero, Gaetano Bruno e Chiara Nicola. Su La 5, alle 21.10, tratto dal romanzo scritto da Jane Austen, va in onda il film sentimentale dal titolo "Orgoglio e pregiudizio", diretto da Joe Wright, che vede come interpreti principali Keira Knightley, Judi Dench, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Matthew Macfadyen, Jena Malone, Brenda Blethyn, Talulah Riley e Donald Sutherland. Su Mediaset Extra, alle 21.15, il game show musicale condotto da Alvin, "Bring the noise", una divertente gara a squadre che vede lottare tra di loro in varie prove dei personaggi famosi.

Su Iris dalle 21.00 il film poliziesco intitolato "Tango & Cash", con l’interpretazione di Kurt Russel, Sylvester Stallone, Jack Palance e Teri Hatcher e la regia di Andrej Koncalovskij. I due protagonisti, Tango e Cash, sono due poliziotti, molto impegnati a lottare contro la malavita ed i trafficanti di droga, ma combattono anche una lotta personale per vedere chi dei due riesce ad ottenere un maggior numero di successi e di prime pagine sui quotidiani. Per loro però tutto si complica quando finiscono in galera dopo essere stati incastrati dalla malavita. Nella serata di Italia 2, dalle 21.10, va in onda il film horror intitolato "The orphanage", la vicenda di una donna che torna alla sua città natale con la famiglia, con l’intento di ristrutturare un vecchio orfanatrofio, ma deve fare i conti con i problemi del figlio che nel vecchio orfanatrofio sente un "amico invisibile", e per questo deve ricorrere all’aiuto di alcuni parapsicologi. Diretto da Juan Antonio Bayona ed interpretato da Belen Rueda, Oscar Casas, Fernando Cayo, Mabel Rivera, Edgard Vivar, Montserrat Carulla, Mireia Renau, e Geraldine Chaplin. Su Top Crime, alle 21.10, una puntata della miniserie intitolata "I delitti della salina", interpretata da Bruno Madinier e Ingrid Chauvin ed ambientata all’interno di una clinica psichiatrica.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10, "Madonna: rebel heart tour", film documentario

ore 23.30 "Sting - Tra musica e libertà" intervista documentario

Italia 1, ore 21.15, "Transporter The series", serie televisiva

ore 23.50 "Rise - La setta delle tenebre", film horror

Rete 4, ore 21.15, "Quarto grado", programma di inchieste,

ore 00.30, "La doppia ora", film thriller

La 5, ore 21.10, "Orgoglio e pregiudizio", film sentimentale

Mediaset Extra, ore 21.15, "Bring the noise", game show

Iris, ore 21.00. "Tango & Cash", film poliziesco

Italia 2, ore 21.10 "The Orphanage", film horror

Top Crime, ore 21.10, una puntata di "I delitti della salina", miniserie.

© Riproduzione Riservata.