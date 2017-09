STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Techetechetè e Rosewood (oggi, 8 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, venerdì 8 settembre 2017, le proposte fatte dalle reti Rai si presentano molt ricche e varie per cercare come sempre di soddisfare al meglio il pubblico di casa. Tra i tanti programmi che scorrono nel palinsesto di questa è possibile apprezzare uno speciale "Techetechetè" dedicato a Mina e Raffaella Carrà che viene trasmesso su Rai 1 mentre su Rai 2 vanno in onda due serie televisive, Rosewood e Elementary, La miniserie è invece di casa in prima serata su Rai 3 dal titolo The same sky. Serie poliziesca su Rai 4 con C.S.I. Cyber mentre il film documentario viene trasmesso su Rai 5. Ancora fiction per Rai Premium e film commedia su Rai Movie intitolato "Hot Shots". La serie televisiva in prima serata su Rai 2, "Rosewood" dovrebbe essere il programma più seguito della serata. Ma adeso, dopo questa breve introduzione, scopriamo nel dettaglio la programmazione dei canali Rai.

Su Rai Uno alle 20.30 una puntata speciale della trasmissione "Techetechete'", che vede come protagoniste due delle stelle più brillanti dei programmi di varietà del sabato sera, Mina e Raffaella Carrà. I curatori del programma vanno a ripescare dai fornitissimi archivi della Rai dei pezzi di spettacolo riguardanti le due grandi showgirl, antesignane dello spettacolo sia con le oloro canzoni che con i loro schetches insieme ad attori e cantanti che hanno fatto restare incollati davanti al piccolo schermo milioni di spettatori. Alle 23.50, la seconda serata propone un altro dei programmi più longevi di Rai Uno, "TV7", il programma di attualità che tramite una serie di servizi che spaziano dalla politica allo sport, dalla cronaca allo spettacolo, dalla cultura all’ambiente ed alla storia, approfondiscono le notizie del TG1. Doppio appuntamento con le serie televisive su Rai 2, dalle 21.20 va in onda il 13esimo episodio della 1a stagione di "Rosewood", imperniate sulle vicende di un anatomopatologo che collabora con la polizia di Miami per le autopsie e si trova a lavorare insieme ad una detective che dopo essere rimasta vedova ha lasciato la polizia di New York per trasferirsi in Florida.

La collaborazione tra i due si rivela molto fruttuosa e risolvono molti casi. Alle 22.50 spazio alle avventure di Sherlok Holmes nella serie poliziesca intitolata "Elementary", della quale viene trasmesso il 12esimo episodio della quinta stagione, intitolato "Il clown". Ad aiutare il famoso detective nelle sue indagini, come consulente della polizia, è una donna cino-americana, Watson. Interpreti principali Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Su Rai Tre, dalle 21.15 una puntata della miniserie intitolata "The Same Sky", che segue le vicende di due famiglie che vivono dai 2 lati del muro di Berlino, ed è stata scritta da Paula Milne. Di queste due famiglie fanno parte un agente della Germania Est che seduce le donne per riuscire a scoprire dei segreti, e la donna della Germania Ovest che lui vuole sedurre. A seguire, a partire dalle 23.50, torna "TG3 Linea Notte Estate", programma che propone servizi di attualità. Su Rai 4, spazio ad una serie televisiva, con "C.S.I. Cyber", in programma dalle 21.00. Nella sede di Quantico dell’FBI, una squadra speciale, denominata Cyber Crime Investigation, è stata creata per indagare sui crimini che sono connessi con il mondo di internet.

Il capo di questa squadra speciale è una psicologa molto stimata, l'agente Avery Ryan, ed a collaborare con lei un esperto in crimini informatici, l'agente speciale Elijah Mundo. Su Rai 5, alle 21.15, uno dei 15 episodi del documentario, "The Story of film", nel quale si parla della storia del cinema, partendo dagli anni della sua nascita, alla fine del XIXesimo secolo, per giungere fino agli inizi del XXIesimo secolo, passando attraverso i Fratelli Lumiere, le prime esperienze americane, il film muto e la nascita del sonoro, il bianco e nero ed il colore, fino agli effetti speciali ed ai giorni nostri, con un occhio anche al cinema del futuro. Su Rai Movie con inizio alle 21,10 un film commedia intitolato "Hot Shots", interpretato da Charlie Sheen, Kevin Dunn, Lloyd Bridges, Kon Cryer, Valeria Golino, e Cary Elwes, e con la regia di Jim Abrahams. La vicenda narrata nel film è quella di Harley Topper, uno dei migliori piloti dell’aviazione statunitense, che per non aver obbedito ad un ordine, è stato messo in congedo, anche a causa del suo carattere ribelle.

Richiamato in servizio per "salvare la patria", si trova ad innamorarsi di una cavallerizza, senza sapere che la donna è invece una psicologa dell’aviazione, che deve stabilire se Topper è "sano di testa". La prima serata di Rai Premium prevede la messa in onda di una puntata della fiction "E’ arrivata la felicità", dalle 21.20. Protagonisti principali una donna giovane, Angelica, rimasta vedova con due gemelle, ed un architetto separato, Orlando, anche lui con due figli. Angelica deve sposarsi e Orlando deve arredare la casa dove andrà a vivere, i due si incontrano, e pur tra una serie di incomprensioni, finiranno per innamorarsi.

