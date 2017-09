Selvaggia e Francesco/ Temptation Island: i motivi della rottura? Li spiega la bella romana

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo tornano sulla cresta dell'onda e ancora una volta per via della rottura. Uomini e donne non è ancora in onda mostrando il suo confronto (andato malo) e registrato la scorsa settimana ma, intanto, l'ex corteggiatrice non riesce proprio a rimanere lontana dai pettegolezzi e dal gossip. I due si sono lasciati un mese dopo la fine di Temptation Island e, sembra, per i motivi di sempre. Secondo la romana, il suo fidanzato è bravo a recitare mentre lei ha solo bisogno di sentirsi rispettata, su questo non transige e per questo adesso ha deciso di rompere e guardare avanti per non calpestare più il suo orgoglio. A spiegare le cose è ancora una volta lei via social sottolineando il fatto che con questo non vuole parlare male del suo compagno di sempre.

I PECCATI DI FRANCESCO

Selvaggia Roma rilancia e dice: “La colpa agli altri?? Nn ho mai rinfacciato nulla a lui, non ho mai azzardo nemmeno a tradurlo e tanto meno a mancargli di rispetto, quando potevo farlo benissimo! Sono stata tradita, sotterrata con cose che nn esistevano ne in cielo né in terra, subire un paracul* e lacrime da coccodrillo? E sinceramente se fa i teatrini davanti a voi , mi fa solo che ridere. Io sono stata fin troppo buona e le ho provate in tutti i modi. Ma scusa ora m riprendo L felicità! Dato che i suoi scusa sono paragonati al niente! Lo scusa scusa nn L faccio più, appena ti giri te n fa altre 500 mila … non se ne può più! [...] Se dovessi parlarne male fidati che ce ne sareste accorti!! Raccontare i miei problemi era nel contenuto del programma". Il pubblico non gradisce troppo il trattamento che Selvaggia ha riservato al bel Francesco e continua a sottolineare il fatto che la romana potrebbe essere solo a caccia di notorietà e che tutto sia nato solo dal fatto che adesso qualcuno ha iniziato a notarla. Sarà questa la vera ragione o è solo un mix di cose?

© Riproduzione Riservata.