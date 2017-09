Stefano De Martino/ Gilda Ambrosio l’ha fatto innamorare? I fans non ne sono così sicuri

Stefano De Martino

Stefano De Martino continua a frequentare Gilda Ambrosio. Il ballerino napoletano e la giovane stilista, dopo Ibiza e Mykonos si sono visti anche a Milano dove, in compagnia di alcuni amici, si sono recati ad una mostra concedendosi abbracci e carezze. I due, tuttavia, in pubblico, non camminano mano nella mano e non si baciano anche se i gesti che ci sono tra i due sono il segnale di una certa confidenza. Gilda Ambrosio è, infatti, la prima donna che appare ufficialmente accanto a Stefano De Martino dopo il divorzio de Belen Rodriguez, avvenuto nel dicembre del 2015. I due, per ora, non si pronunciano sui social anche se De Martino non ha ancora smentito come, invece, era solito fare. Tuttavia, non tutti i fans sono convinti che quello con Gilda Ambrosio sia amore. Sotto l’ultima foto pubblicata da Stefano su Instagram, infatti, sono numerosi i commenti dei fans che, nei suoi occhi, non vedono più la brillantezza di una volta. “Stefano, sono favorevole ai nuovi amori, a quelli che ti fanno sorridere, a quelli che ti fanno stare sulle nuvole, a quelli dove ascolti una canzone e pensi a lei, a quelli che a uno sguardo scambiato vale più di 1000 parole… Ma onestamente senza offendere nessuno, tutto questo non lo vedo… Anzi non sembri tu… Sembri una persona apatica… Sguardo spento… I tuoi occhi li conosco bene ci puoi leggere un mondo… Nessuno può sapere veramente quali sono i tuoi veri sentimenti, è vero… Però fai i conti con te stesso e rifletti… Fai tornare il vero Stefano, ne sentiamo la mancanza!”, scrive, in particolare una fan. Cliccate qui per vedere il post.

IL RITORNO AD AMICI

Stefano De Martino tornerà presto a Roma. Il ballerino napoletano sta trascorrendo le ultime settimane a Milano dove si divide tra il figlio Santiago e la nuova fiamma, Gilda Ambrosio. In vista della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, il ballerino dovrà tornare a Roma dove si è trasferito da un paio d’anni proprio per lavorare nel talent show che lo ha reso il ballerino che è oggi. L’annuncio ufficiale è arrivato con i nuovi palinsesti di Discovery che hanno confermato la messa in onda del daytime di Amici con Marcello Sacchetta e lo stesso Stefano. Una bella notizia per i fans che temevano un addio dell’ex marito di Belen Rodriguez ad Amici. L’allarme era scattato dopo la pubblicazione dell’ultimo numero del settimanale Chi che parlava della decisione di Stefano di trascorrere più tempo a Milano snobbando Roma. A breve, però, Stefano farà necessariamente ritorno nella capitale.

