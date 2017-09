Sting - Tra musica e Libertà / Il cantante racconta i suoi quarant'anni di carriera (Canale 5, prima tv)

Sting (Facebook)

Sting - Tra musica e Libertà andrà in onda questa sera su Canale 5: sarà una serata tutta dedicata ai grandi della musica internazionale. Dopo il Rebel Tour di Madonna, che occuperà la prima serata, ci sarà infatti spazio anche per Sting, che Tra musica e Libertà, questa sera ripercorrerà i suoi primi quarant’anni di carriera. Lo speciale dedicato all’ex front man dei Police, prenderà il via a partire dalle 23.30 e, per rievocare tutti i successi della stella della musica, offrirà al su pubblico filmati originali, testimonianze e interviste che coinvolgeranno lo stesso protagonista. A raccontare il suo percorso darà infatti proprio Sting, che per tutta la durata dello speciale, attraverso una sere di testimonianze in esclusiva, sarà affiancato da altri grandi della musica internazionale, che hanno avuto la possibilità di incrociarlo sul loro cammino. Non solo musica, nel corso della serata, ma anche un report dettagliato sui progetti e i numerosi stili che, decade dopo decade, hanno segnato il percorso dell’artista. Una carriera ricca di trionfi, più di cento milioni di dischi venduti e un successo planetario che non accenna ad arrestarsi, ma cosa si nasconde veramente dietro a una delle rock star più famose al mondo? La risposta, questa sera, nello speciale dedicato alla vita del cantante.

LA VITA PRIVATA E IL SUCCESSO

Per tutti è un artista di fama internazionale, per molti è un’icona. Chi è veramente Sting? E, soprattutto, cosa si nasconde dietro a uno dei cantanti più amati al mondo? Per scoprirlo, l’appuntamento è a questa sera, per lo speciale dedicato ai suoi quarant’anni della sua gloriosa carriera. Nel corso dei vari filmati, tutti i fan di Sting avranno la possibilità di scoprire che il cantante, "Tra musica e Libertà" è un grande conoscitore della poesia, che dal suo punto di vista vede la sua massima espressione nei versi composti da William Shakespeare. Amante delle composizioni di Carl Jung, Sting è un uomo che ama le cose semplici ed è alla continua ricerca del modo più giusto per aiutare gli altri. Nei suoi interessi – oltre alla musica – l’impegno per il sociale, che si manifesta nella sua lotta per la salvaguardia dell’ambiente e della foresta Amazzonica. Il suo esordio come front man dei Police avvenne negli anni ’70 con una serie di successi che si sono protratti fino al 1985, anno in cui l’artista decise di debuttare come solista. Nel suo percorso nel mondo della musica, il cantante britannico ha collezionato ben 16 Grammy, un Golden Globe, un Emmy Award e una nomination agli Oscar.

