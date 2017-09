TANGO & CASH/ Su Iris il film con Sylvester Stallone e Kurt Russell (oggi, 8 settembre 2017)

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE E KURT RUSSELL

Tango e Cash, il film in onda su Iris oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere poliziesca del 1989 che è stata diretta da Andrej Koncalovskij (A 30 secondi dalla fine, Siberiade, Il primo maestro), Albert Magnoli (Purple rain, Sogno americano, Dark planet), Peter MacDonald (Rambo 3, La storia infinita 3, L'incantesimo del manoscritto) e Stuart Baird (Star Trek - Nemesi, Decisione critica, U.S. Marshall - Caccia senza tregua) ed interpretata da Sylvester Stallone (I mercenari - The Expendables, le saghe di Rambo e Rocky), Kurt Russell (The hateful eight, Deepwater - Inferno sull'Oceano, I Guardiani della Galassia vol.2) e Teri Hatcher (Il domani non muore mai, Bolle di sapone, la serie tv Desperate housewives). Tango & Cash è stato bene accolto sia dalla critica che dal pubblico, rivelandosi una vincente miscela di poliziesco, azione e commedia. La parte di Cash era stata inizialmente offerta a Patrick Swayze, ma quest'ultimo fu costretto a rifiutare perché già impegnato sul set di Il duro del Road House, diretto da Rowdy Herrington. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il metodico Raymond Tango (Sylvester Stallone) e il disordinato Gabriel Cash (Kurt Russell) sono due poliziotti di Los Angeles. Insieme hanno messo in difficoltà il traffico di droga in città, così il boss Yves Perrett (Jack Palance) decide di eliminarli. Il piano però prevede, per evitare di farne degli eroi e degli esempi, di rovinare prima la loro reputazione, in modo da farli morire in disgrazia. Tango e Cash vengono così accusati dell'omicidio di un agente federale e condannati, grazie all'intervento del boss, ad un periodo di reclusione in un carcere di massima sicurezza. Qui i poliziotti incontrano numerosi detenuti che sono finiti in prigione proprio grazie al loro operato e che sono ansiosi di vendicarsi dei due agenti. Per fortuna il direttore del carcere, Matt Sokowski (Phil Rubenstein) è un vecchio amico di Cash e riesce a salvare entrambi dal linciaggio. Grazie al suo aiuto i due riescono ad evadere e ricostruire la rete di falsi testimoni che li hanno fatti arrestare. Indagando i due scoprono che le fila del complotto sono rette proprio da Perrett, ma quando arrivano alla sua villa per fare giustizia scoprono che il boss ha preso in ostaggio Katherine (Teri Hatcher), la sorella di Tango di cui Cash è innamorato.

