THE SAME SKY/ Amore e spionaggio nella Berlino degli anni '70. Anticipazioni dell'8 settembre

The Same Sky, in prima Tv su Rai 3

Al via nella prima serata di Rai 3 di oggi, venerdì 8 settembre 2017, la miniserie tedesca The Same Sky, in prima Tv. La trama verrà divisa in due episodi, di cui l'ultimo andrà in onda nel prime time di domani, sabato 9 settembre. In origine, l'emittente madre FSK ha distribuito il film in tre parti da 92 minuti ciascuna, poi ampliati in due episodi per quanto riguarda l'emittente nazionale italiana. Diretto da Oliver Hirschbiegel, lo show ha come protagonista l'attore Tom Schilling, che vedremo nei panni dell'agente Romeo Lars Weber. Una figura particolare che ha un compito delicato: sedurre l'agente della rivale Berlino Ovest. La trama ci riporterà infatti indietro fino alla Germania degli anni '70, per conoscere questa particolare spy story. Al fianco di Schilling altri nomi importanti del piccolo schermo tedesco, da Sofia Helin, che sarà Lauren Faber, il bersaglio di Weber, oltre a Ben Becker, Hannes Wegener, Friederike Becht, Stephanie Amarell e Anja Kling. Conosceremo così il background dei diversi personaggi della miniserie e le tematiche collegate ai loro diversi ruoli, tutti scottanti se consideriamo l'epoca scelta per l'ambientazione.

Dal mondo del doping e dello sport fino all'omosessualità ed alla correlata esclusione dai gruppi sociali, fino alla politica vista secondo le visioni del socialismo. A partire dalle ambizioni di Gita, la madre di Klara, che ha sempre sperato per lei un futuro migliore rispetto a quello offerto dalla squadra di nuoto. A causa dello sport che conduce a livello agonistico ed in previsione dei Giochi Olimpici, la giovane Klara è inoltre costretta ad assumere degli steroidi anabolizzanti per poter avere una prestazione migliore. Siamo in un'epoca antecedente al doping ed agli scandali associati, ma l'idea che Klara assuma degli ormoni cozza con quella femminilità che il padre Conrad vedrà sfuggire man mano dal volto della figlia.

La miniserie affronterà anche il tema delicato dell'omosessualità, grazie al personaggio di Axel Lang. Un insegnante che dovrà fare i conti con un Direttore intransigente e con le allusioni esplicite di Conrad, che in quanto socialista non può di certo appoggiare la natura di Axel. Grazie a quest'ultimo conosceremo inoltre Tobias Preuss, incapace di autocontrollarsi con il cibo e coinvolto in un piano di fuga e la costruzione di un tunnel che viaggia al di sotto del muro di Berlino, ma che lo porterà alla fine agli arresti.

ANTICIPAZIONI DELL'8 SETTEMBRE 2017: LA TRAMA -

Tom Schilling viene incaricato di sedurre Lauren Faber, un agente donna della Berlino Ovest. Le fragilità del bersaglio di Schilling sono evidenti e dovute alla separazione dal marito, che l'ha lasciata da sola con un figlio. Lauren è importante per la missione di Tom, che in quanto agente Romeo potrebbe ottenere delle importanti informazioni dalla controparte, destinata a Teufelsberg, dove sorge la base di spionaggio della Berlino Ovest. La donna lavora infatti per gli inglesi ed è a conoscenza di alcuni dati top secret. Durante la missione, Tom conoscerà così un'amica di Lauren, Sabine Cutter, un agente americano che potrebbe dargli filo da torcere. Le ambizioni dell'agente Romeo sembreranno terminare tuttavia quando Lauren verrà colpita da un ictus e ricoverata d'urgenza in ospedale, costringendo Tom a cambiare bersaglio ed a puntare dritto verso Sabine.

