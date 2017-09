TONY/ Lo studente di moda con la passione per la pasticceria e lo spettacolo (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

LA LEMON MERINGUE PIE

Bake Off Italia 5 sta per entrare nel vivo con la seconda puntata che va in onda questa sera su Real Time per la conduzione dell’ormai padrona di casa, Benedetta Parodi. Dei 50 concorrenti che si sono presentati nella scorsa settimana soltanto 16 ne sono rimasti per effetto della scrematura decisa dai giudici del forma: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Domenico Carrara. Tra i bravi e fortunati sedici figura anche il 21enne studente Tony proveniente dalla splendida cittadina di Milazzo in provincia di Messina. Per lui, come per gli altri concorrenti in gara, l’arduo compito di presentare ai giudici delle preparazioni che non siano soddisfacenti soltanto per quanto concerne il gusto ma appaganti anche sotto il punto di vista visivo. Un compito a cui Tony è abbastanza abituato in quanto ha dichiarato in sede di presentazione di aver come proprio cavallo di battaglia la Lemon Meringue Pie.

UN GIOVANE STUDENTE DI MODA

Tony è uno studente di moda di 21 anni che arriva dalla bellissima Milazzo in provincia di Messina ma che da un paio di anni si è trasferito a Rimini proprio per seguire il proprio percorso di studi. Essendo uno studente di moda, ha nella propria indole la convinzione che l’aspetto fisico e l’immagine sia un importante biglietto da visita. Un concetto che il giovane concorrente ha tutte le intenzioni di applicare anche per le proprie creazioni dolciarie il che gli farà guadagnare sicuramente punti nei confronti dei giudici. La sua passione per la pasticceria è nata soltanto da pochi anni un po’ per caso, ben presto rendendosi conto di essere in possesso di un vero talento naturale. Una sua altra grande passione è il mondo dello spettacolo mentre in sede di presentazione si è dipinto come una persona spigliata, ironica e sicura di sé ma a tratti anche arrogante.

© Riproduzione Riservata.