Tale e Quale Show 2017 / Svelata la giuria ufficiale: Christian De Sica torna nel cast!

Tale e Quale Show, logo

Carlo Conti è pronto in vista di Tale e Quale Show, il programma infatti ripartirà il venerdì sera di Rai 1 a partire dal prossimo 22 settembre. Svelati chi saranno i protagonisti della settima edizione del programma, scopriamo chi ci sarà invece dietro al bancone della giuria. Come svela Davidemaggio, nella giuria di Tale e Quale Show ci ritroveremo anche quest’anno Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione del 2012. La showgirl sarà nuovamente affiancata da Enrico Montesano, new entry della passata edizione. Rispetto allo scorso anno la novità arriva dal terzo giudice. Al posto di Claudio Amendola ci sarà un altro famosissimo attore che è Christian De Sica.

CHRISTIAN DE SICA DI NUOVO IN GIURIA

Per l’attore romano si tratta a tutti gli effetti di un ritorno, dopo aver fatto parte della giuria di Tale e Quale Show nelle prime quattro edizioni. Dopo la breve parentesi a Mediaset nelle vesti di conduttore De Sica torna quindi nelle a vesti giudice, ruolo che ricoprirà anche in occasione della finale di Miss Italia 2017. Tale e Quale Show beneficerà della partecipazione di Gabriele Cirilli con le sue impossibili imitazioni. Ricordiamo ora i protagonisti principali: Mauro Coruzzi meglio conosciuto come Platinette, l’attrice Edy Angelillo, Donatella Rettore, Marco Carta, Annalisa Minetti, il tenore Piero Mazzocchetti e le conduttrici Valeria Altobelli e Benedetta Mazza, Alessia Macari, Filippo Bisciglia e Federico Angelucci vincitore di Amici nel 2007. L’ultimo concorrente sarà Claudio Lippi, la grande novità stagionale dopo aver vestito i panni di giudice.

