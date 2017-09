Transporter 2 The Series / Anticipazioni e diretta streaming puntate 8 settembre: finale di stagione intenso

Transporter 2 - The Series, in onda su Italia 1

Stanno andando in onda le ultime tre puntate di Transporter 2 The Series. Queste hanno rispettivamente il titolo di ''Fiducia'', ''Il trofeo'' e ''Game over'' e sono state trasmesse per la prima volta in televisione in Canada su The Movie Network e Movie Central nel dicembre del 2014. In Italia l'abbiamo viste invece in prima tv su Premium Action nell'aprile del 2015. Stasera sarà possibile seguirle per tutti in chiaro su Italia 1. Sarà un finale di stagione avvincente e pieno di colpi di scena, con la possibilità di capire anche se la trama lascerà spazio a dei punti interrogativi in vista dell'eventuale terza stagione. Sicuramente il pubblicò risponderà presente, dando vita a una serata piena di grandissime emozioni. Transporter 2 The Series va in onda su Italia 1, ma potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

ANTICIPAZIONI PUNTATE 8 SETTEMBRE TRANSPORTER 2 THE SERIES: FINALE DI STAGIONE INTENSO

Va in onda stasera su Italia 1 il finale di stagione di Transporter 2 The Series con gli episodi ''Fiducia'', ''Il trofeo'' e ''Game over''. Nel primo di questi Frank è sospettato per la scomparsa di un suo ex cliente, sicuramente saranno momenti per lui di grande difficoltà. Nel secondo l'Fbi assume Frank per cercare di recuperare un'importante arma chimica da Louis Tien signore del crimine cinese. Si ritroverà a dover affrontare la triade cinese in un ristorante di Chinatown a Chicago. Nel terzo e ultimo invece Frank deve trasportare un cavallo da corso purosangue di nome Daksha che vale ben dieci milioni di dollari. Questo sarà portato dalla sua scuderia nel Kentucky alla pista di Belmon Stakes a New York. Sarà una serata davvero emozionante che ci porterà a chiederci anche se ci sarà una terza stagione capendo anche se la serie rimarrà aperta nella trama.

© Riproduzione Riservata.