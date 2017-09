UNA VITA/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Cayetana resta sfigurata a causa delle ustioni?

Una Vita

L'ultima puntate settimanale di Una Vita sarà caratterizzata dalla disperata ricerca di Mauro nell'appartamento di Cayetana sommerso dalle fiamme: dopo essere riuscito a portare in salvo Teresa, che fortunatamente uscirà incolume da questa tragedia (soprattutto grazie all'eroico intervento della Sotelo Ruz), l'ispettore dovrà fare i conti con la sparizione di Humilidad. La sua sedia a rotelle si troverà ancora nel salone dell'appartamento ma la donna non sarà nei pressi dell'oggetto per lei indispensabile per qualsiasi movimento. Dopo urla e disperate ricerche, Mauro riceverà una bella notizia trovando la moglie nascosta sotto il letto di Cayetana per proteggersi dalle fiamme. Tale luogo lascerà a dir poco sorpreso San Emeterio, che si chiederà come sia stato possibile un simile movimento considerando i problemi di deambulazione di Humilidad. Ma quest'ultima avrà fin dal primo istante la risposta pronta, chiarendo quasiasi dubbi del marito riguardo le sue condizioni di salute. La donna dunque la farà franca anche questa volta...

Cayetena resta sfigurata dopo l'incendio?

Se nella puntata di Una Vita di oggi, Humilidad verrà tratta in salvo riuscendo ad uscire indenne anche dalle domande di Mauro, ben diverso sarà il caso di Cayetana. La dark lady ha corso un grave pericolo per salvare Teresa da morte certa ma il suo atto di eroismo le è risultato fatale: una trave l'ha colpita al volto, rendendo necessario il suo immediato ricovero in ospedale. Qui verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che avrà degli esiti infausti: al termine di esso, infatti, il medico confesserà di essere riuscito a salvare la vita della Sotelo Ruz che resterà sfigurata a causa delle cicatrici delle ferite. Come prenderà tale notizia? Mentre il dramma si completerà in uno degli appartamenti di Acacias 38, non lontano da esso Rosina si troverà faccia a faccia con la foto di Maximiliano. Sarà a questa immagine che racconterà di essersi invaghita di Liberto, che non rinuncerà alla sua corte, ma di non avere intenzione di tradire il marito per nulla al mondo.

