UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Paolo Crivellin il più bello? I fan scommettono su di lui (Trono Classico)

Uomini e Donne

Non ci sono solo Mattia Marciano, Alex Migliorini e Sabrina Ghio sul trono classico di Uomini e Donne. Nei prossimi mesi, a cercare l’amore in tv sarà anche Paolo Crivellin, ex tentatore di Temptation Island 2017 dove ha cercato di far capitolare Valeria Bigella che, nella nuova registrazione sarà ospite insieme al fidanzato Alessio Bruno. Tra i quattro nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi, Paolo Crivellin è quello che ha fatto parlare meno di sé. Ad oscurare la sua presenza è stata la storia di Alex, nuovo tronista gay di Uomini e Donne e le storie già note al pubblico di Mattia e Sabrina. Eppure, sui social, Paolo Crivellin è quello che sta conquistando le fans. Bellissimo e con un fisico prestante, Paolo colpisce per l’avvenenza fisica ma anche per la testa. Sicuro di sé, indipendente e amante delle moto e dei viaggi, Crivellin ha tutte le carte in regola per regalare ai telespettatori un trono bello ed emozionante. Single da diverso tempo, Paolo ha voglia d’innamorarsi nuovamente. Trovare delle belle ragazze alla sua corte non sarà difficile, ma riuscirà a trovare il vero amore?

UNA RAGAZZA NON POSSESSIVA PER PAOLO CRIVELLIN

La storia più importante di Paolo Crivellin è durata cinque anni. Tornato single, Paolo non ha più avuto una storia fissa preferendo concentrarsi su se stesso e sulla propria vita. Ai microfoni di Uomini e Donne, però, ha confessato di voler finalmente innamorarsi e di avere le idee chiare sulla donna che vuole al suo fianco. Paolo, infatti, ha raccontato di non voler assolutamente una donna possessiva ma di preferire una ragazza solare e che sappia stare in mezzo alla gente. “Di solito preferisco le more ma mi contraddico ogni qualvolta vedo passare una bella bionda! Non mi piacciono le donne possessive, è la prima cosa che mi fa allontanare. Cerco una donna donna che stia bene con me ma anche in mezzo alla gente. L'amore è tante cose: stima, rispetto, fiducia ma soprattutto condivisione”, ha raccontato Paolo. Le sue pretendenti sono avvisate.

