UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione trono classico: le prime esterne, Clarissa e Federico ospiti

Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In quel di Cinecittà, oggi, venerdì 8 settembre, Maria De Filippi darà il via alla seconda registrazione del trono classico che comincerà ad entrare nel vivo. Dopo la presentazione dei quattro, nuovi tronisti ovvero Mattia Marciano, Sabrina Ghio, Paolo Crivellin e Alex Migliorini, nella registrazione odierna, Maria De Filippi trasmettereà le prime esterne. Subito dopo la presentazione, i quattro tronisti hanno avuto modo di conoscere i rispettivi pretendenti e di scegliere i primi con cui trascorrere del tempo lontano dallo studio. Saranno esterne di conoscenza e senza grandi sorprese anche se, con Sabrina Ghio che si è definita una persona che agisce di pancia e che si fa guidare dall’istinto, potrebbero esserci i primi colpi di scena. Tra i tronisti e i pretendenti in studio, sarà già scattata la scintilla? Difficile anche se i primi feeling potrebbero già dietro l’angolo. Tra Mattia, Alex, Sabrina e Paolo, chi regalerà al pubblico il primo bacio?

GLI OSPITI IN STUDIO

Esattamente come è accaduto nel corso della prima registrazione a cui hanno partecipato Selvaggia Roma, Desirèe Maldera, Francesco Chiofalo, Luca Onestini e Soleil Sorgè, anche nella registrazione odierna ci saranno degli ospiti speciali in studio. Direttamente dalla scorsa stagione ci saranno Clarissa Marchese e Federico Gregucci che tra pochi giorni festeggeranno i primi dieci mesi d’amore. Sempre più innamorati e felici, l’ex tronista e l’ex corteggiatore racconteranno a Maria De Filippi la loro vita insieme. Direttamente da Temptation Island 2017, invece, potrebbero arrivare altre due coppie. I fans della trasmissione di Maria De Filippi attendono Valeria Bigella e Alessio Bruno, Sara Affi Fella e Nicola Panico. Entrambe le coppie, dopo un periodo di crisi profonda, stanno vivendo una nuova fase d’amore. Le due coppie, dunque, saranno oggi in studio per condividere con i fans la loro gioia?

