UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: sorpresa per Tina Cipollari, Gemma Galgani scatena le polemiche (Trono Over)

Gemma Galgani

Anche nella seconda registrazione del trono over di Uomini e Donne non è mancata la diretta Facebook con cui Maria De Filippi sta cercando di dare risalto agli annunci delle persone comuni. Nel corso della prima registrazione, però, anche Tina Cipollari ha deciso di approfittare della novità per cercare un uomo con cui ha avuto un flirt indimenticabile quando era più giovane. Le persone della redazione, dopo alcune indagini, hanno trovato l’uomo che vive ancora in America, ma che non ricorda Tina Cipollari. L’uomo, però, ha svelato di aver avuto un flirt con una donna italiana, per la precisione romana, ma di cui non ricorda il nome. Tina Cipollari si dice sicura che quella donna sia proprio lei. Maria le rivela così che la redazione ha fatto recapitare all’uomo in questione una sua vecchia foto. Nella prossima registrazione del trono over, dunque, ci sarà ancora una sorpresa? L’uomo arriverà in studio spiazzando la bionda opinionista che ha un piacevole ricordo di quel flirt giovanile?

POLEMICHE PER GEMMA GALGANI

Esattamente come lo scorso anno, Gemma Galgani continue ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver annunciato la rottura con Marco Firpo, la dama ha già voltato pagina accanto al nuovo cavaliere Gianfranco con cui, non solo è uscito a cena, ma si è lasciata andare concedendogli un bacio. Il gesto di Gemma ha scatenato le polemiche sia in studio, con Tina Cipollari che ha attaccato sia la dama che il cavaliere che sui social. I fans che seguono da sempre il trono over, infatti, hanno puntato il dito contro Gemma, rea di aver subito voltato pagina per continuare a far parlare di sé. C’è, tuttavia, anche chi è convinto che la dama sia talmente innamorata dell’amore da lasciarsi andare nel momento in cui si trova davanti un uomo che le dimostri un minimo d’interesse. Tra Gemma e Gianfranco, dunque, sarà un flirt passeggero o è l’inizio di una vera e propria storia d’amore?

© Riproduzione Riservata.