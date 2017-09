Un posto al sole: Susanna e Niko chiariscono i loro sentimenti? (Anticipazioni puntata 8 settembre)

Un posto al sole

Si completa oggi una settimana a dir poco movimentata nelle trame di Un posto al sole. Molti personaggi si sono trovati ad affrontare una grave crisi a partire da Angela e Franco, sempre più coinvolti dagli errori di entrambi. Questa sera Rai 3 trasmetterà una nuova puntata a partire dalle ore 20:40 nella quale Otello cercherà di perdere il controllo a causa del suo imminente pensionamento. Sollecitato da Teresa, il vigile deciderà di invitare a cena Cerrutti per trascorrere insieme una piacevole serata. Ma la situazione rischierà di sfuggire di mano a tutti i presenti: proprio l'ospite finirà per tormentare Teresa e Otello parlando dei suoi problemi sentimentali e rischiando di rendere la cena un vero fallimento. Un'altra famiglia di Palazzo Palladini si troverà a fare i conti con una nuova difficile prova da affrontare: l'esordio di Chef Parade sarà ormai imminente, ma non tutto andrà come previsto per Patrizio e Raffaele.

Niko confessa a Susanna i suoi sentimenti?

Con l'avvicinarsi dell'avventura nel talent show culinario, Raffaele si renderà conto che sarà più complicato del previsto confrontarsi con Max Peluso, ancora alle prese con le ritorsioni ai danni del rivale. Anche per Patrizio arriverà il momento di una nuova brutta notizia: anche per lui l'avventura a Chef Parade sarà più complicata del previsto? Il momento della resa dei conti per Susanna e Niko è arrivato: dopo avere scoperto i dettagli di quanto accaduto in Grecia, il figlio di Giulia cercherà di confrontarsi direttamente con la collega, per raccontarle come sono andate le cose. A fatica quindi Niko e Susanna si incontreranno e lui si preparerà a confessare i suoi sentimenti all'amica. Ma ancora una volta il destino non sarà favorevole per la coppia, un nuovo ostacolo eviterà questo nuovo decisivo incontro? La storia d'amore sboccerà tra loro prima o poi?

