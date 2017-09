VIOLA/ Una provetta e poliedrica pasticcera (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

UNA PROVETTA PASTICCERA POLIEDRICA

Sedici sono i concorrenti ai nastri di partenza di questo secondo appuntamento stagionale con il talent culinario incentrato sul mondo della pasticceria, Bake Off Italia 5 – Dolci in forno. Un format condotto da Benedetta Parodi con il supporto di tre grandissimi esperti di questo ambito come Ernst Knam, Clelia D’Onofrio ed il giovanissimo Domenico Carrara. Tra i concorrenti che dovranno conquistare il loro consenso figura anche la brava e bella Viola. Una studentessa di 21 anni proveniente dalla città di Treviso che ha diverse preparazioni che ha voluto indicare tra i propri cavalli di battaglia ed in particolare: Biscuit al cacao, Bavarese al cioccolato fondente e Geleè di lamponi. Preparazioni di una certa difficoltà e che lasciano intuire le capacità di questa concorrente che sembra essere in possesso di tutte le credenziali per poter sperare di arrivare fino in fondo in questa avventura.

PER LEI LA SECONDA CHANCE

Viola, come detto in precedenza, è una studentessa di 21 anni che arriva dalla città di Treviso dove vive assieme alla madre e al fratellino di cui si prende cura nelle ore in cui è da sola in casa. Come lei stessa ha raccontato nell’intervista di presentazione, è una ragazza dotata di una innata teatralità e di un carattere molto ambizioso e determinato che in alcune occasioni le permette anche di nascondere il suo lato fragile. La sua passione per la pasticceria è nata propria grazie al fratellino, allorché costretta a cucinare per lui in assenza della madre per motivi di lavoro. Viola ha preso parte anche nella passata edizione al casting di Bake Off Italia per poi rinunciare in ragione degli impegni scolastici. Insomma una concorrente determinata che probabilmente farà molto strada all’interno del talent.

