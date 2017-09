X FACTOR, LE AUDIZIONI / "The Best Of": dai Soul System a Roshelle fino a Gaia Gozzi ed Eva Pevarello

X Factor

In attesa dell’undicesima edizione di X Factor, continua il viaggio di X Factor - Le audizioni, in onda ogni venerdì in prima serata su Tv 8 e in replica il sabato alle 17.15. Dopo i primi due appuntamenti dedicati ai migliori talenti dell’ottava e della nona edizione, nell’appuntamento odierno, verranno trasmesse le migliori audizioni dei concorrenti di X Factor 10. Quella dello scorso anno è stata un’edizione ricca di talenti ma anche di polemiche. La decima edizione di X Factor è stata vinta dai Soul System la cui avventura nel talent show è stata piuttosto particolare. Dopo essere stati scartati da Alvaro Soler, giudice dei gruppi, i Soul Sysmet furono richiamati dal cantante spagnolo quando i Jarvis decisero di lasciare il programma. Nel corso delle puntate, i Soul System conquistarono i favori del pubblico fino alla vittoria. Tra i concorrenti che il pubblico ricorda di più c’è sicuramente Roshelle, la cantante della squadra di Fedez che fece parlare di sé prima per il forte legame con il rapper e poi per le polemiche con Luca Tommassini che ha accusato la cantante di aver utilizzato le sue coreografie nel videoclip del singolo What U Do to Me senza citarlo. Ci sono state poi la giovanissima Gaia Gozzi e la cantante dalla voca soave Eva Pevarello.

IL PRIMO DISCO DEI SOUL SYSTEM

Il best of di X Factor 10 arriva in concomitanza della pubblicazione del primo album dei Soul System. Oggi, infatti, esce Back to the Future, l’album di inediti realizzato per la Sony. Il quintetto che con il brano She’s Like a Star, presentato proprio sul palco del talent show di Sky Uno ha conquistato il disco d’oro, si è raccontato ai microfoni del portale tvzap.kataweb.it, ha parlato del nuovo lavoro: “Abbiamo voluto sperimentare anche per capire se fosse la strada giusta da percorrere. La musica è soggettiva, i commenti negativi non ci fanno paura, anzi sono benzina per invogliarci a migliorare e crescere. Sono anche una dimostrazione d’affetto, vuol dire che ci sono aspettative alte nei nostri confronti; e poi il disco è fatto di 11 tracce, ce n’è davvero per tutti i gusti”. Il gruppo, inoltre, ha spiegato che nel disco sono presenti tanti generi musicali come r&b, hip hop, funk, soul e pop. L’album dei Soul system che ha ricevuto l’approvazione di Alvaro Soler che ha ascoltato i brani quando erano ancora in bozze, dunque, rappresenta una novità per la musica italiana.

