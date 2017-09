ANNA BARDI/ Miss Veneto col vizio della lettura e la passione per i cavalli (Finale Miss Italia 2017)

Anna Bardi

RAPPRESENTA LA REGIONE VENETO

Questa sera, sabato 9 settembre, da non perdere l’appuntamento con la finale di Miss Italia 2017 in onda su La7 alle ore 21.10. In finale vi è Anna Bardi, che rappresenta la regione del Veneto. 20 anni, bionda e con gli occhi azzurri, sembra proprio una principessa appena uscita dal mondo delle favole, che non passa di certo inosservata con il suo fisico perfetto e slanciato, essendo alta 1.80. Viene da Spinea, piccolo comune in provincia di Venezia e si è diplomata al liceo artistico, avendo infatti la passione per la pittura e l'arte, è attualmente studentessa di archeologia all'università veneziana "Cà Foscari". Lavora come indossatrice e le piace molto il mondo della moda e dello spettacolo, e sogna un giorno di lavorarci come conduttrice televisiva. Le idee sono chiare insomma, e essere finalista di Miss Italia a 20 anni non è certo un brutto inizio per la sua "aspirante" carriera!

LE SUE GRANDI PASSIONI

Ad Anna Bardi piace molto leggere, e crea bracciali e ricambi per abiti utilizzando delle perline durante il tempo libero. Tra le tante cose, è anche appassionata di equitazione ed immersioni, e possiede il brevetto per potersi immergere fino a 40 metri di profondità. Sarà la numero 22, ed è una delle favorite per la vittoria finale, in quanto esteticamente e fisicamente è sicuramente tra le più belle. Mentre Miss Veneto e Miss Venezia non ce l'hanno fatta ad arrivare in finale, lei che è detentrice della fascia "Miss Jesolo" (giocherà quindi la finalissima in "casa") e il tifo sul suo profilo Facebook da parte di amici, parenti e fan è davvero incandescente. Proprio la ragazza, molto attiva sul Social Network, ha postato diverse foto che la ritraggono mentre sfila con la fascia di "Miss Jesolo", contenta e sorridente. Ce la farà a vincere? Lo scopriremo questa sera!

