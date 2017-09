ANNA BRUNA DI IORO/ Miss Abruzzo, una bellezza mediterranea amante dei corvi (Finale Miss Italia 2017)

Annabruna Di Ioro

LA RAGAZZA DI ''SCIENZE POLITICHE''

La finale di Miss Italia 2107 andrà in onda questa sera, sabato 9 settembre, su La7 alle ore 21.10 e tra le trenta finaliste vi è Annabruna Di Iorio, la ventiduenne proveniente da Chieti, in Abruzzo. Annabruna è l'unica della sua regione ad aver accesso alle finali di Miss Italia: tuttavia, afferma la candidata, nonostante la competizione fosse molto alta ha comunque stretto un bellissimo rapporto con le sue colleghe che non ce l'hanno fatta. A lei non manca il sostegno: oltre le sue amiche di avventura gli amici intimi, la sua famiglia e l'intero Abruzzo fa il tifo per lei. Ha dei meravigliosi capelli color castano scuro che ricordano la cioccolata, pelle ambrata senza alcuna imperfezione, alta ben 1.75, fisico ben curato e non è la prima volta che si presta ai concorsi di bellezza: già nel 2016 è stata eletta Miss Lilt Aquila dello stesso anno. Ha conseguito il diploma scientifico presso il liceo, successivamente si è iscritta all'università scegliendo il corso di Scienze Politiche.

I SUOI PREGI

La ragazza si definisce un tipo ostinato e determinato, che spesso sono dei grandi pregi; inoltre, una delle grandi sue caratteristiche è di possedere il pollice verde: è amante della natura e degli animali, possiede infatti la bellezza di ben sei animali (tra cani e gatti, Annabruna possiede un corvo). Uno dei suoi punti di forza è quello di amare il buon cibo, ma come ha saputo ben dimostrare a Miss Italia Chef è anche un'ottima cuoca, in quanto ha vinto il primo posto. Se non volete perdervi la finale, ricordate: appuntamento per la finale su La7 questa sera alle ore 21.10.

