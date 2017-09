ANNA PASSALACQUA/ La siciliana di Marsala vincerà la corona? (Finale Miss Italia 2017)

Anna PAssalacqua

LE FASCE VINTE

Anna Passalacqua è la siciliana in finale a Miss Italia 2017, in onda questa sera, sabato 9 settembre, alle ore 21.10 su La7. È una ventunenne tutto pepe, che proviene da Marsala in provincia di Trapani. Mora, pelle perennemente abbronzata e occhi chiari: per alcuni, sono le caratteristiche perfette della donna ideale. Anna studia Scienze Motorie presso l'università di Palermo, dopo essersi diplomata precedentemente al liceo economico e sociale di Trapani. In realtà è nata nella meravigliosa Erice, risiede a Marsala da diverso tempo. Ha vinto delle fasce degne di nota: è stata eletta Miss Cinema Sicilia Ovest, titolo che le ha permesso di partecipare alle selezioni regionali di Miss Italia.

ANNA PASSALACQUA, IL SUO SOGNO SI E' REALIZZATO

Nella vita di tutti i giorni, Anna Passalacqua è una bellissima ragazza che ama la vita, ama passare del tempo libero al mare con la sua famiglia e gli amici, ama viaggiare; come tante delle sue coetanee, prende i servizi fotografici e le sfilate come un divertimento, alla continua ricerca della strada da seguire facendo, nonostante tutto, ciò che la fa stare bene. Siamo certi che Miss Italia possa spianarle una strada ricca di successi ed aspettative. Tuttavia, afferma la ragazza, uno dei suoi sogni è stato realizzato anche solo per aver passato le pre-selezioni regionali: è già una grande conquista per lei. Sul profilo Facebook di Anna è possibile constatare quanto la ragazza sia determinata ed orgogliosa, punta ad andare fino in fondo e vivere al meglio l'opportunità che le è stata data. E perché no, gridando con orgoglio il nome della sua bellissima terra! Perciò se Anna Passalacqua vi ha colpiti particolarmente, tenete a mente il numero della sua fascia: il 26!

