ANNA SPINA/ Toscana favorita per la vittoria: sarà lei la nuova reginetta? (Finale Miss Italia 2017)

Miss Italia 2017

LA TOSCANA TIFA ANNA SPINA

É tutto pronto per la finalissima di Miss Italia 2017, che andrà in onda su La 7 in diretta da Jesolo. Anche quest'anno a presentare la serata sarà Francesco Facchinetti, confermato dopo il successo della scorsa edizione. In giuria nomi illustri quali Christian De Sica, Manuela Arcuri, Gabriel Garko e Nino Frassica. Una delle 30 miss in gara, tutte bellissime e agguerritissime e che rappresenteranno tutte le regioni di Italia, è Anna Spina, meravigliosa bellezza toscana di 21 anni. Viene da Piombino, in provincia di Livorno, ed è la seconda non solo a rappresentare la Toscana come regione ma proprio la città di Piombino insieme a Diletta Venturi. Fa l'estetista ed è al secondo anno di una scuola di specializzazione. Si capisce quindi che il suo mestiere ideale e dei sogni sarebbe proprio quello di fare l'estetista, riuscendo ad aprirsi un centro benessere tutto suo. Sogno non irrealizzabile, e che sicuramente potrà essere aiutato dalla sua partecipazione a questa finalissima.

IL PERCORSO VERSO JESOLO

Bellezza fuori dal normale, Anna Spina è alta 1.75, è bionda e ha gli occhi verdi. É del segno del Capricorno, e ha dichiarato di essere fiera di rappresentare la Toscana a Miss Italia 2017. Si definisce "semplice, alla mano e dolce", e sarà la numero 3. Il suo percorso da miss è iniziato con il titolo di "Miss C.Comm. Le Botteghe della Befana" in un concorso organizzato proprio dal centro commerciale in questione, e che ha riscosso molto successo. Dopodiché la partecipazione a Jesolo è stata possibile grazie alla vittoria di "Miss Tricologica Porto Santo Stefano". Il suo profilo social grazie alla conquista della finalissima è balzato in pochissimo tempo da 600 followers ad oltre 1400, e saranno sicuramente in tantissimi, tra amici e fan, a sostenerla e votarla. Non a caso, è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale.

