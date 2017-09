Alice Rachele Arlanch / "Comunque andrà è stata una bella esperienza" (Finale Miss Italia 2017)

Alice Rachele Arlanch

Alice Rachele Arlanch sarà una delle protagoniste della finale di Miss Italia. 21 anni, è alta 1.78, ha gli occhi verdi e i capelli castani; studentessa di giurisprudenza, sogna di diventare avvocato per tutelare i diritti delle minoranze. Alice viene da una piccola frazione del Comune di Vallarsa (Tn), un paesino di sole 14 anime. Dopo avere praticato nuoto per molti anni fin da piccolissima, ora si dedica alla corsa e alla palestra per mantenersi in forma. Tifosa del Milan e amante dei viaggi, ha da poco comprato una macchina fotografica professionale che le piacerebbe imparare ad usare. Ha la fobia dei serpenti. Di recente ha rilasciato un'intervista all'adige.it.

MISS ALTO ADIGE VINCERÀ LA CONA DI REGINETTA DI BELLEZZA?

Queste le considerazioni più rilevanti: "Sonia Leonardi ha una grande capacità di trasmettere la sua passione per la moda. Non pensavo di intraprendere questo percorso, Sonia mi ha convinta dopo numerosi tentativi. Ho sempre pensato che questo fosse un mondo piuttosto frivolo, ma non è affatto così. Mi sono dovuta ricredere. Ci sono delle persone per le quali Miss Italia rappresenta l'esperienza della vita, mentre altre affrontano le varie tappe senza troppe aspettative. Comunque andrà a finire, questa è stata senz'altro un'esperienza arricchente". Inoltre pare che la miss sia particolarmente quotata nei sondaggi in giro sul web, e sembra proprio che secondo gli utenti meriterebbe il titolo di Più Bella D’Italia. C'è stato infatti il trionfo proprio della bellissima Alice Rachele Arlanch, ossia la Miss che ha ricevuto più voti. Vedremo staserà chi riuscirà a trionfare.

