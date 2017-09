Anastasia Ovchar / Miss Umbria pronta a conquistare la vittoria (Finale Miss Italia 2017)

Anastasia Ovchar

Anastasia Ovchar si è conquistata la fascia di Miss Umbertide 2017. La concorrente di Chianciano Terme, è riuscita a prevalere sul gruppo delle 21 concorrenti in gara provenienti da varie località dell’Umbria. Successivamente, nella finale regionale, ha trovato un'altra vittoria che le ha permesso di approdare alla finale di Miss Italia. Scopriamo ora qualcosa in più sulla bella Anastasia Ovchar. Nata a Chianciano Terme (Si), studentessa, è alta 1,77, capelli castani, occhi marroni e del segno della Bilancia. Diciannove anni è nata in Ucraina e si è trasferita in Italia a cinque anni, studia inglese, tedesco e spagnolo al liceo e sul futuro non ha ancora le idee chiare, infatti non sa se intraprendere scienze investigative all’università oppure proseguire il percorso in lingue. Appassionata di danza, ama i libri e la musica. Partecipa a Miss Italia perché è il suo sogno da anni.

MISS UMBRIA FAVORITA ALLA VITTORIA? ECCO LE SUE RIVALI

La bella Anastasia Ovchar gareggia nella finale di Miss Italia 207 con altre 29 bellezze, che sono: Miss Miluna – Alice Rachele Arlanch 07 (Trentino Alto Adige), Miss Equilibra – Linda Pani 14 (Veneto), Miss Tricologica – Sara Croce 02 (Lombardia), Miss Rocchetta Bellezza – Roberta Di Re 24 (Lazio), Miss Alpitour – Francesca Valenti 19 (Lombardia), Miss Dermal Institute – Anna Passalacqua 26 (Sicilia), Miss Eleganza Joseph Ribkoff – Martina Bassi 10 (Lombardia), Miss Simpatia Interflora – Maria Francesca Guido 04 (Calabria), Miss Giadamarina – Ilenia Bravetti 25 (Marche) Miss Fria – Carola Briola 18 (Piemonte), Miss Cinema Caffè Motta – Francesca Ena 1 (Sardegna), Miss Sport Freddy – Laura Coden 29 (Emilia Romagna), Miss Sorriso Daygum – Adelaide Compagno 11 (Sicilia), Miss Babyliss – Teresa Caterino 23 (Campania), Miss Benessere del Monte – Giulia Franco 9 (Emilia Romagna), Miss Very Normal Size – Daniela Mazzaferro 12 (Marche), Miss TV Sorrisi e Canzoni – Federica Calemme 27 (Campania), Miss Diva e Donna – Alice Rachele Arlanch 7 (Trentino Alto Adige). Si aggiungono ai titoli speciali già assegnati: Miss Italia Coraggio – Rossella Fiorani 31-riserva (Marche), Miss Italia Talento – Maria Cristina Lucci 17 (Campania), Miss Italia Chef – Samira Lui 19 (Friuli Venezia Giulia).

© Riproduzione Riservata.