BABY SELLERS, BAMBINI IN VENDITA/ Su Rete 4 il film con Jennifer Finningan (oggi, 9 settembre 2017)

Baby Sellers, Rai4

NEL CAST KIRSTIE ALLEY

Baby Sellers - Bambini in vendita, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica e thriller che è stata realizzata per essere distribuita direttamente in televisione nel 2013 negli Stati Uniti d’America per la regia di Nuck Willing mentre il soggetto e la stesura della sceneggiatura sono stati presi in carico da Suzette Couture, un’autrice canadese molto apprezzata. Nel cast Jennifer Finningan, Kirstie Alley, Arjun Gupta, Doron Bell e Nicole Munoz. La principale protagonista di questa pellicola è l’attrice americana Kirstie Louise Alley nata a Wichita nel mese di gennaio del 1951. È diventata famosa agli occhi del grande pubblico per aver preso parte alla fortuna sit com Cin Cin e per la sua partecipazione nella fortunata saga cinematografica dei film Senti chi parla al fianco di John Travolta. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

BABY SELLERS BAMBINI IN VENDITA, LA TRAMA DEL FILM

Carla Huxley (Kirstie Alley) è una giovane donna proprietaria di un’agenzia che si occupa di adozioni e di affidi. La donna, molto rispettabile e dai modi sempre gentili, aiuta tutte le coppie che non possono diventare genitori a realizzare il grande sogno di una vita, quello di avere una famiglia tutta loro. Carla è molto conosciuta nel suo ambiente inoltre la sua agenzia è una di quelle più serie ed affidabili che danno la certezza di poter diventare finalmente genitori. Tuttavia questo è quello che Carla lascia trasparire agli occhi delle persone in quanto la realtà è tutt’altra. La donna infatti agisce dietro le quinte in maniera spesso subdola e anche illecita, non esista neanche a fare affari con un capo criminale internazionale pur di procurarsi i bambini che le servono per affidare a genitori che chiedono il suo aiuto. Tutti questi traffici illeciti procurano a Carla una discreta quantità di denaro che la donna ottiene quindi speculando sulle povere famiglie che hanno necessità di denaro e che non esitano a vendere i propri figli. Tuttavia nonostante questi continui traguardi e vittorie, Carla finisce nel mirino di un’agente del dipartimento per l’immigrazione. Si tratta di una donna di nome Nicole Morrison (Jennifer Finnigan) che inizia a sospettare della sua attività capendo che la donna nasconde qualcosa di molto serio e di illecito. Pur di smascherarla per evitare che ulteriori vittime cadono nella sua trappola, Nicole non esiterà a mettersi sotto copertura rischiando in qualche modo anche di finire in pericolo di vita a causa dell’avidità e della cattiveria di Carla.

