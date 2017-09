BAKE OFF ITALIA 2027 / Eliminato, e grembiule blu: le pagelle della seconda puntata

Bale Off Italia 2017

LE PAGELLE: I TOP DELLA SECONDA PUNTATA

Tra I top della seconda puntata di Bake Off Italia edizione numero 5 l'idea di raccontare anche la "storia" dei vari dolci presentati. Ad esempio, nel caso della prima sfida basata sulla realizzazione della Torta della nonna, Clelia ha raccontato in un video pre-registrato la storia di questo dolce, come è nato, qual è la sua origine e come si è sviluppato nel tempo. Tra gli altri top anche come sempre la rappresentazione grafica di ogni dolce realizzato dai concorrenti: sempre nel caso della torta della nonna, hanno mostrato attraverso un disegno e una piccola descrizione, tutte le ricette riprodotte da parte dei concorrenti, quali gli ingredienti usati, come realizzati e quale tocco in più hanno voluto dare. Tra i top anche sempre l'immagine e le storie delle "nonne" che i concorrenti hanno raccontato, facendo un tuffo nel passato e spiegando il loro rapporto con nonne e la loro cucina.

SECONDA PUNTATA: ECCO COSA NON HA CONVINTO

Seconda puntata di Bake Off Italia 2017 ha già qualche piccola sfumatura negativa: tra i flop di questa serata, infatti, le pochissime riprese fatte all'esterno del tendone. Il luogo dove i 16 concorrenti stanno affrontando le numerose sfide per diventare il miglior aspirante pasticcere di questa edizione è al centro di una villa, Villa Annoni, ricca id verde, fiori e tanto spazio all'aperto. La regia, però, si è eccessivamente fermata ad inquadrare l'intento dove i concorrenti preparavo dolci e torte, tra banconi, frigoriferi, forni, mensole e finestre colorate, tutto qua. Tra i flop anche vedere come le torte, ante e sviluppatesi in altezza per le varie prove, poi si spezzino, si rompano e cadano per terra, distruggendosi in mille pezzi. Questo non è bello, non è bello vedere del cibo sprecato e buttato così, non è bello vedere ir ragazzi perdere metà del loro lavoro. (Fabiola Granier)

