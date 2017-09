BARBARA D'URSO A POMERIGGIO 5/ La gaffe piccante della conduttrice con le vallette di Mike Bongiorno

Barbara d'Urso

Nella sua prima settimana di conduzione a Pomeriggio 5, Barbara d'Urso è riuscita in varie occasioni a far parlare di sè, mantenendo il suo programma ai livelli di trash al quale ci aveva abituato gli scorsi anni. Dopo averla sentita discutere con Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 riguardo la querela da lui ricevuta per le foto della conduttrice pubblicate sul suo settimanale, questa volta è una gaffe decisamente più piccante a far discutere: la puntata di ieri è stata ampiamente dedicata al ricordo di Mike Bongiorno, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Per l'occasione sono state invitate alcune sue vallette (clicca qui per vedere la foto scattata in loro compagnia prima della puntata) o altre persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'indimenticabile conduttore. E proprio parlando della signora Longari, che la Barbara nazionale ha confuso 'il pisello con l'uccello' causando le risate del pubblico presente in studio oltre che di quello, ne siamo certi, da casa.

Barbara d'Urso e la sua gaffe piccante

Nessuno come Barbara d'Urso riesce a scatenare il divertimento nei pomeriggi di Canale 5, caratterizzato in precedenza dalle tragedie della telenovela Il Segreto (che tornerà nel suo tradizionale orario il prossimo lunedì 11 settembre). La lista delle divertenti gaffe sono infatti tantissime e, dopo avere visto quanto da lei dichiarato ieri pomeriggio (clicca qui per vedere il video in questione), i fan della conduttrice si sono sbizzarriti nel ricordare le sue precedenti dichiarazioni. 'Dai ciechi che ci stanno guardando' all'entrata in scena in ciabatte, fino ad arrivare alle recenti polemiche con il direttore di Novella 2000, Barbara riesce sempre a far parlare di sé ottenendo ottimi ascolti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Il suo programma è infatti il più visto nell'orario della sua programmazione.

