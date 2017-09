BIGFOOT E I SUOI AMICI/ Su Italia 1 il film con Kevin Peter Hall (oggi, 9 settembre 2017)

il film fantastico nel pomeriggio di Italia 1

Bigfoot e i suoi amici, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 15.45. Una commedia fantastica del 1985 scritta e diretta da William Dear (La partita perfetta, Angels, Un agente segreto al liceo) ed interpretata da Kevin Peter Hall (Predator, Horror - Caccia ai terrestri, Autostrada per l'inferno), John Lithgow (L'alba del pianeta delle scimmie, Footloose, la serie tv Dexter) e Melinda Dillon (A Christmas story - Una storia di Natale, Magnolia, Diritto di cronaca). Il film è stato prodotto da Steven Spielberg, seppure il suo nome non compaia fra i crediti. La pellicola si è rivelata un buon successo sia di pubblico che di critica, vincendo addirittura il Premio Oscar per il miglior trucco. Dal film fu tratta anche una serie tv di notevole successo, intitolata Harry e gli Henderson (il titolo originale del film). La serie tv presentava le avventure della famiglia e del loro "animale domestico", il bigfoot Harry. Quest'ultimo era l'unico personaggio interpretato dallo stesso attore sia al cinema che nel telefilm, mentre il resto del cast fu cambiato. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BIGFOOT E I SUOI AMICI, COSA ACCADRA' ALLA FAMIGLI HENDERSON?, LA TRAMA

La famiglia Henderson sta tornando a casa dopo un campeggio, quando il padre Goerge (John Lithgow), alla guida dell'auto di famiglia, investe involontariamente un animale. Quando la moglie Nancy (Melinda Dillon) e i figli scendono per controllare scoprono però di avere investito addirittura un bigfoot (Kevin Peter Hall), una leggendaria creatura umanoide, simile all'incrocio fra un gorilla e un orso, che popola le foreste statunitensi. Gli Henderson pensano di avere ucciso il mitico animale e decidono di portare con loro il corpo. Quando arrivano a casa però l'essere si rivela vivo e in salute. Gli Henderson decidono quindi di adottare l'aminale, mansueto ed inoffensivo. La sua mole è la sua altezza, molto superiori a quelle di un uomo comune, si rivelano però un ostacolo sia per la vita famigliare che per nascondere il bogfoot ad occhi indiscreti. George decide quindi di abbandonare l'aminale riportandolo nella foresta dove lo aveva prelevato, ma questi, capite le intenzioni del capofamiglia, fugge. Tutta la cittadina viene quindi gettata nello scompiglio e nella paura, quando un gigantesco animale leggendario comincia ad essere avvistato e a combinare guai dovunque. Agli Henderson, ovviamente, spetterà il compito di rimettere a posto le cose.

