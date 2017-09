CAROLA BRIOLA/ La sua energia contagerà il pubblico e la giuria? (Finale Miss Italia 2017)

Carola Briola

LA DANZA E' LA SUA PASSIONE

Questa sera, sabato 9 settembre, va in onda su La7 la finale di Miss Italia 2017 tra le finaliste Carola Briola. Bellissima ragazza di 22 anni, alta 1.72, che viene proprio da Asti, precisamente di Cortanze. Diplomata in ragioneria, ora studia biologia all'università. Oltre che essere una studiosa però, è anche una sportiva, facendo sport fin dalla tenera età ed iscritta alla Federazione Italiana Danza Sportiva. Nel 2014 ha vinto anche i Campionati Italiani nella categoria del Liscio tradizionale ed è appassionata dei balli latino americano e caraibici. Entusiasta, energica, mai ferma e soprattutto intraprendente, Carola ha intrapreso anche dei corsi di canto negli scorsi mesi, per saper fare davvero tutto!

CAROLA BRIOLA, MISS MONDO PIEMONTE

La carriera da "modella" di Carola Briola inizia due anni fa, e riesce a conquistare subito tutti. Arriva a Miss Italia avendo vinto nel 2016 la fascia prestigiosissima di Miss Mondo Piemonte a Cuneo e "Miss Equilibra Piemonte Valle d’Aosta". Tra l'altro la sua è una partecipazione storica nella finalissima per Asti, in quanto la provincia piemontese non aveva una propria rappresentante in finale da circa 10 anni. I genitori hanno rilasciato un'intervista in cui dichiarano di essere felicissimi e sperano che la figlia possa vincere. Tra entusiasmo e gioia, Carola proverà a stupire i giudici e il pubblico con la sua bellezza e la sua energia. Lei stessa si è definita, durante il provino per Miss Italia, una persona energica, entusiasta e ha dichiarato di avere una fortissima ammirazione per Anna Valle, attrice italiana che ha iniziato la sua carriera tra l'altro vincendo proprio Miss Italia nel 1995.

