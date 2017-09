Ciao Darwin 7, Reale vs Virtuale/ In replica su Canale 5, ospiti Piergiorgio Odifreddi e Francesco Facchinetti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti a Ciao Darwin 7

Questa sera Paolo Bonolis e Luca Laurenti torneranno su Canale 5 per l’ottavo e ultimo appuntamento di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, una puntata che vedrà confrontarsi ancora una volta due mondi considerati agli antipodi, quello del reale contro il virtuale. Il primo schieramento sarà capitanato da Piergiorgio Odifreddi, mentre il secondo vedrà come suo leader Francesco Facchinetti. La gara, che come sempre si combatterà in una gara piena di divertimento e colpi di scena, vedrà le due squadre confrontarsi sfida dopo sfida per stabilire, con un giudizio popolare, quale dei due mondi meriti la vittoria nella continua lotta che li vede protagonisti. Non mancheranno confronti, sketch divertenti e sfilate di moda più o meno piccanti, che metteranno in luce pregi e difetti delle due opposte fazioni. La puntata, questa sera in replica su canale 5, è quella che conclude la settima stagione, un appuntamento andato in onda il 6 maggio 2016 e che, a dispetto della formula già collaudata, ha ottenuto un buon successo in termini di share.

REALE VS VIRTUALE

Al centro dell’appuntamento di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, in onda in prima serata su canale 5, ci sarà una sfilata che conquisterà tutto il pubblico femminile. Al centro della passerella, infatti, troverà spazio l’affascinante Enrico Sheko, il modello che metterà il suo fascino al servizio del mondo reale. Naturalmente, come sempre in questi casi, il mondo virtuale non resterà con le mani in mano e, per far sentire il suo contributo, schiererà uno fra i suoi protagonisti più fascinosi del suo team. Di chi si tratta? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che questa sera, in occasione dell’ultima puntata dello show, verranno consegnati i prestigiosissimi Ciao Darwin Awards, dei premi che terranno conto dei personaggi che si sono distinti più di tutti nel corso dell’ultima stagione. A consegnarli sarà l’ospite d’eccezione, l’attrice Vittoria Schisano, che raggiungerà il celebre show di Paolo Bonolis in veste di madrina. Questa sera, inoltre, la depositaria del meccanismo di casualità sarà Madre Natura, che con le sue curve mozzafiato farà tremare i 200 giurati popolari presenti fra il pubblico.

