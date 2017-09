DILETTA VENTURI/ Miss Toscana: una pugile col sogno della moda (Finale Miss Italia 2017)

Diletta Venturi

Questa sera, sabato 9 settembre andrà in onda su La7 alle ore 21.10 la finale di Miss Italia 2017 e tra le finaliste in gara vi è la numero 16, Diletta Venturi, una bellezza toscana che viene da Piombino, in provincia di Livorno. 19 anni, alta 1.75, ha occhi marroni e capelli biondi, ed è la seconda rappresentante della Toscana. Studia giurisprudenza all'università, e sogna di diventare un avvocato con carriera diplomatica, senza smettere però di inseguire il sogno di entrare a far parte del mondo della moda e dello spettacolo. Ha praticato nuoto, pugilato e atletica leggera, conquistando in quest'ultima disciplina anche un titolo nazionale. Arriva in finale forte della fascia "Miss Equilibra Toscana 2017" e ha raccontato di essere una ragazza molto solare e sorridente ma di portare dentro un doloroso ricordo, ovvero la separazione dei genitori quando aveva solo 12 anni. Visionando il suo profilo ufficiale Instagram si può capire che la ragazza semplice, genuina, piena di amici e amiche che le vogliono bene e dedita allo studio, oltre che scoprire un'altra sua grande passione, ovvero i suoi cani, di cui posta spesso foto sui Social. Sicuramente tutta la Toscana farà il tifo per lei.

© Riproduzione Riservata.