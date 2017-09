ELISA RINALDUZZI ALOYS/ La ragazza dal fascino africano sarà eletta reginetta d’Italia? (Miss Italia)

Elisa Rinalduzzi Aloys

MISS ETRURIA 2017

Questa sera, sabato 9 settembre a Jesolo, in diretta su La7, condotta per il secondo anno consecutivo da Francesco Facchinetti, andrà in onda la finalissima di Miss Italia 2017. Una delle miss in gara è Elisa Rinalduzzi Aloys, che è la terza rappresentante della regione Lazio insieme a Roberta Di Re e alla ciociara Maria Malandrucco. In realtà la 19enne viene da Carinola, paesino in provincia di Caserta confinante con Latina, e sarebbe quindi campana, ma ha vinto il concorso "Miss Etruria 2017", concorso regionale della regione Lazio. Appena diplomata in ragioneria, ha intenzione di continuare gli studi all'università frequentando moda e designer. Proprio questa scelta di studi non è lasciata al caso, in quanto il grande sogno di Elisa è proprio quello di fare la modella, e ci sta riuscendo bene a realizzarlo, essendo arrivata ad una prestigiosa finale come quella di Miss Italia.

ELISA RINALDUZZI ALOYS, FIERA DI ESSERE ITALIANA

Elisa Rinalduzzi Aloys ha un fascino tutto africano, avendo proprio origini africane, con mamma nigeriana e papà che viene dalla Tanzania. É stata tuttavia adottata, insieme al fratello, ad appena 3 anni, da una coppia campana di Carinola. Alta 1.76, capelli folti, ricci e neri, occhi castano scuri, e un fisico statuario fanno di Elisa Rinalduzzi Aloys una delle favorite alla vittoria finale. Gioca a pallavolo a livello agonistico (in prima divisione) e come hobby canta e balla. Il suo sogno, come detto, è proprio quello di lavorare nel mondo della moda e delle sfilate. Su Instagram la stessa ragazza ha scritto un lungo post in cui parla di lei, dicendo che è cresciuta in Italia, che non ha mai messo piede fuori dalla penisola, e che si sente italiana a tutti gli effetti. "Io sono italiana, e sono fiera di esserlo" dice, aggiungendo di essersi costruita tutto da sola, senza regali, e di ringraziare Dio per il traguardo raggiunto. Non ci resta che augurare buona fortuna.

