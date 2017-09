EMILIA PAOLICELLI/ La ragazza pugliese vincerà il titolo di regina d’Italia? (Finale Miss Italia 2017)

Emilia Paolicelli

UNA BALLERINA PROFESSIONISTA

Tra le trenta finaliste a Miss Italia 2017 in gara vi è Emilia Paolicelli, che rappresenta invece la regione Puglia, arrivando da Barletta. Alta 1.75, di una bellezza disarmante, con un sorriso meraviglioso, la 19enne ha gli occhi nocciola e i capelli biondi, e fisicamente è ineccepibile. Si è diplomata in grafica pubblicitaria e si è iscritta alla facoltà di psicologia. E’ una ballerina professionista che ha vinto per tre volte i campionati italiani di ballo e ha conquistato dei buoni piazzamenti ai campionati mondiali, raggiungendo addirittura un quarto posto.

Proprio la sua passione e la sua bravura nella danza l'hanno portata a gestire oggi una scuola di danza.

FU VITTIMA DI BULLISMO

La ragazza, è stata iscritta al concorso di bellezza dal fratello Angelo, ballerino come lei.

Scelta che si è rivelata azzeccata, dato che è riuscita ad arrivare alla finalissima a Jesolo, ed è riuscita a conquistare già tutti. Una miss pugliese non vince Miss Italia dal 1999, quindi una sua vittoria sarebbe ben accolta da tutta la regione. Il grande sogno di Emilia è lavorare nel mondo della moda e trasformare la sua piccola scuola di ballo in una vera e propria accademia. La ragazza ha raccontato che da piccola è stata vittima di bullismo femminile, e questa è stata un'esperienza che l'ha segnata molto. Ha vinto a titolo provinciale, a Barletta, la fascia di "Miss Rocchetta", mentre a titolo regionale ha vinto la fascia di "Miss Miluna", cosa che le ha permesso di partecipare a Miss Italia. Su Facebook ha già una pagina a lei dedicata ufficiale che conta più di 2.000 fan, che saranno sicuramente pronti a votarla e sostenerla- Il suo codice è il numero 13. Una piccola curiosità, la ragazza circa 9 mesi fa, ha partecipato anche alla produzione di un video musicale, visionabile sulla sua pagina ufficiale, ballando e mostrando la sua bellezza durante le riprese.

