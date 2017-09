FEDERICA CALEMME/ La ragazza campana che vuole imitare la Chiabotto (Finale Miss Italia 2017)

Federica Calemme

CENNI BIOGRAFICI

Miss Italia 2017 andrà in onda questa sera sabato 9 Settembre 2017 alle 21.10. in questo articolo vi presentiamo Federica Calemme. Bellissima ragazza proveniente dalla Campania, precisamente da Castelnuovo di Napoli ha solo 21 anni ed è la tipica bellezza da urlo mediterranea: pelle olivastra, mora con occhi castani, alta e con le forme decisamente al posto giusto. Sin da quando era una ragazzina Federica è stata condotta sulla strada della moda e della fotografia da suo padre, che le ha proposto dei corsi di portamento e diversi servizi fotografici cui la ragazza ha accettato quasi per gioco. Tuttavia, quelle esperienze che sembravano più un divertimento che qualcosa di più serio, si sono rivelate una vera e propria passione: Federica ha apprezzato i diversi lavori ed ha continuato decidendo di partecipare alle selezioni regionali di Miss Italia, riuscendo ad entrare nel gruppo delle trenta fortunatissime ragazze (curiosità: la sua Miss Italia preferita è Federica Chiabotto).

LA SUA PRESENZA ALL'ATTENTATO DI BARCELLONA

Ha già vinto la fascia di Miss Cinema Campania questa estate, ed una curiosità legata alla vita della ragazza riguarda uno dei fatti di cronaca più recenti. Federica era presente all'attentato terroristico di Barcellona presso la Rambla, riuscendo però a scampare dal fatto grazie alla fortuna. Bastava semplicemente trovarsi sul lato sbagliato della strada, e sarebbe stata una tragedia nella tragedia. Federica ed il suo ragazzo si sono rifugiati in un negozio, riuscendo così a salvarsi. Nonostante lo shock iniziale e la conseguente insonnia legata al trauma, Federica è tornata successivamente a sorridere: dopo essere riuscita a rientrare in Italia, è arrivata la chiamata che tanto aspettava ed è partita per Jesolo, la sede presso cui si trovano gli studi del programma. Che dire, auguriamole il nostro più grande in bocca al lupo!

