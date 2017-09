FESTIVAL DI VENEZIA 2017/ Vincitore Leone D'Oro, dalle 19 la diretta della cerimonia di premiazione

Festival del Cinema di Venezia 2017, logo (Facebook)

DALLE 19 SU RAI MOVIE LA DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Dunque il conto alla rovescia per la 74esima edizione del Festival di Venezia è ormai partito. Alle ore 19, infatti, nella splendida Sala Grande del Palazzo del Cinema Alessandro Borghi darà l’annuncio dell’inizio della cerimonia di chiusura del Festival con annessi discorsi del direttore Alberto Barbera e del direttore della Biennale Paolo Baratta. Non c’è dubbio che il momento più atteso sarà quello in cui entrerà in scena la giuria guidata da Annette Bening a cui sarà affidato l’onere e l’onore di annunciare tutte le decisioni ed in particolare il titolo del film che si fregerà del prestigioso Leone D’Oro 2017. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai Movie a partire dalle ore 19 e prevederà l’assegnazione per le categorie Miglior film, Leone d’argento alla regia, Gran premio della giuria, Premio speciale della giuria, Coppa Volpi al miglior attore e alla migliore attrice, Premio Osella alla miglior sceneggiatura e Premio Mastroianni alla giovane rivelazione.

I FILM FAVORITI PER IL LEONE D'ORO

La 74° edizione del Festival di Venezia chiuderà oggi i battenti con l'annuncio di tutti i principali riconoscimenti di una kermesse ricca di qualità, come non accadeva da tempo. La giuria guidata da Annette Bening avrà il suo bel da fare a prendere una decisione unanime ma per quanto riguarda l'assegnazione del Leone d'oro il dubbi dovrebbe essere limitato a due pellicole in particolare: il film The Shape of Water di Guillermo Del Toro e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh hanno lasciato tutti d'accordo, con ampi consensi tra la giuria e gli addetti ai lavori. Si tratta di due lavori estremamente diversi ma che difficilmente resteranno all'asciutto di qualche importante riconoscimento (ricordiamo infatti che il Festival di Venezia non prevede l'ex equo ovvero la possibilità che lo stesso film conquisti più di un premio principale). Tra le tante certezze sarà comunque da tenere in considerazione anche qualche importante riconoscimento per gli out-sider, con interessanti proposte riguardanti temi di grande attualità come la tragedia dei rifugiati di Human Flow o il dramma della violenza domestica del film Jusq’à la garde di Xavier Lagrand.

LE PELLICOLE DEL GIORNO

Il dado è tratto ormai e nell'undicesima giornata del Festival di Venezia 2017 non ci sarà più spazio per la proiezione di pellicole in concorso. Eppure, sarà possibile assistere alla visione di qualche film di cui nei giorni scorsi si è parlato ma che non è ancora stato proiettato. Tra di essi segnaliamo nella sezione 'Fuori concorso' il giapponese Outrage Coda di e con Takeshi Kitano, che racconta le vicende di una sanguinosa guerra tra clan. Per Venezia Classici, è in programma la replica di Novecento – Atto I di Bernardo Bertolucci, nel quale sarà possibile ammirare ancora una volta la recitazione degli allora giovani Robert De Niro e Gerard Depardieu. Per la sezione 'Giornate degli Autori' verrà proiettato il film 'Candelaria', nel quale si racconta la storia di una coppia di coniugi anziani che ritrovano la passione e la felicità anche se essa purtroppo non sarà duratura.

© Riproduzione Riservata.