FLAVIO BRIATORE/ È giusto che la donna lavori, altrimenti rompe i maroni dalla mattina alla sera

Flavio Briatore

Flavio Briatore ha una strana idea di femminismo, destinata a far discutere come accade per più della metà delle dichiarazioni che rilascia. Questa volta a far scoppiare la bufera è la sua idea di parità tra uomo e donna. «È giusto che la donna lavori. È fondamentale che la donna lavori», e fin qui tutto bene. Poi il passaggio che fa discutere, quello relativo alla sua spiegazione: «Se non lavora ha solo motivo di romperti i maroni dalla mattina alla sera». Le donne che invece hanno un'occupazione o si prendono cura dei figli non hanno questo «problema», quindi «diventa anche più sicura». E quindi Flavio Briatore per le donne che lavorano prova «tutto un altro rispetto, qualunque lavoro facciano». Chissà quale altro tipo di rispetto meritino invece quelle che non lavorano... Durante l'incontro a "Il tempo delle donne", organizzato a Milano dal Corriere della Sera, il noto imprenditore ha comunque soddisfatto anche altre curiosità.

I RAPPORTI DI "POTERE" NELLA COPPIA E IL FIGLIO NATHAN

Flavio Briatore ha spiegato di non aver mai avuto al suo fianco una donna che guadagnasse più di lui: «Ho avuto rapporti con gente famosa, che guadagnava, ma ero sempre io che guidavo la macchina. Se la fai guidare a loro, devi abituarti a fare il numero due». I rapporti di "potere" dunque all'interno della coppia vengono determinati dal reddito accumulato. L'imprenditore durante l'incontro a "Il tempo delle donne" ha parlato anche del rapporto con il figlio Nathan Falco, che ha 7 anni: «Io gli parlo come a una persona adulta, non come a un bambino. E lui mi dà consigli». E quindi racconta un aneddoto, per il quale sembra che il piccolo abbia ereditato dal padre le stesse doti imprenditoriali. «L'altro giorno eravamo a Montecarlo in un locale che abbiamo appena lanciato e mi ha detto: "Papà ma è pieno di gente, perché non teniamo aperto più a lungo?"».

© Riproduzione Riservata.