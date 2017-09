FRANCESCA ENEA/ Miss Sardegna: la "svedese" che sogna di aprire un asilo nido (Finale Miss Italia 2017)

Francesca Enea

Tutto pronto per la finalissima di Miss Italia 2017, in diretta su La7 questa sera, sabato 9 settembre 2017 direttamente da Jesolo. Una bellezza che parteciperà alla finalissima è Francesca Enea, che viene da Cagliari ed è l'unica rappresentante della regione sarda. Alta 1.74, capelli castani, occhi marroni, fisico statuario e bellezza rara da trovare, la ragazza ha 24 anni e lavora come segretaria in uno studio legale. Arriva all'ambito concorso con la fascia di "Miss Alpitour Sardegna 2017".

Francesca Enea ha origini svedesi, e ha un grande sogno, ovvero quello di aprire un asilo nido, in quanto ama stare con i bambini. Durante il suo video di presentazione ha raccontato di essere stata anni fa rappresentante dell'Italia in un congresso sulla salute e sul turismo in Congo, e non a caso nel suo profilo Instagram, che conta più di 1000 followers, compaiono spesso sue foto in compagnia di amici e amiche africane.

Francesca Enea è una ragazza bella, umile, educata e soprattutto intelligente, che sogna di vincere Miss Italia e ha buone possibilità di arrivare fino in fondo. Il suo codice di televoto è lo 01, e sicuramente tutta la Sardegna farà il tifo per lei.





