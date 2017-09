FRANCESCA VALENTI/ Dopo la fascia di Miss Milano, conquisterà anche il pubblico? (Finale Miss Italia 2017)

Francesca Valenti

IL SUO SOGNO NEL CASSETTO

Una bellezza che gareggerà nella finalissima di Miss Italia 2017 è la giovanissima Francesca Valenti. Appena 18 anni, ma già ha determinazione e bellezza da vendere. Il suo sogno è riuscire un giorno a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo, e data la finale di Miss Italia, non sembra un sogno irrealizzabile. Appena diplomata al liceo scientifico, frequenterà l'università di Economia in uno dei validissimi atenei di Milano. Proprio il capoluogo lombardo è il luogo di origine della ragazza, che precisamente viene da Legnano. Tra l'altro, nella finalissima, saranno tre le ragazze lombarde che proveranno a vincere la corona e la fascia di Miss Italia, e la Lombardia, come quasi ogni anno, è una delle regioni più rappresentate.

''MISS MILANO'' E LA PASSIONE PER LA DANZA

Alta 1.80, fisico statuario, sorriso davvero stupendo, occhi azzurri, castana, la ragazza ha tutti i numeri per arrivare fino in fondo. Arriva a Miss Italia dopo la vittoria di "Miss Milano", prestigiosa fascia regionale.

Ha praticato per anni la danza classica, dovendola però abbandonare per studiare, ma non è escluso che un giorno possa riprendere a danzare, dato che è una sua grande passione. Oggi si mantiene in forma facendo palestra durante il tempo libero. Le donne che apprezza di più, per ovvie ragioni di passione per la moda, sono Coco Chanel e Luisa Spagnoli, che hanno fatto davvero la loro fortuna con la moda, e hanno dato alla moda un contributo fondamentale. Sarebbe una delle Miss più giovani di sempre a vincere il concorso, ma questa pressione non la spaventa per niente. Infatti, Francesca Valenti è pronta a combattere fino all'ultimo per aggiudicarsi il prestigioso concorso.

