Fabio Fazio / "Flirt con la sua guardarobiera, per lei stipendio da 300 mila euro annui": lo scoop

Voci di corridoio vogliono che tra Fabio Fazio e una sua giovane autrice, Veronica Oliva, ci sia un bel feeling. Libero ha svelato l'identità della guardarobiera che ha molti era segreta. La ragazza aveva iniziato come guardarobiera negli studi di “Che tempo che fa” ed è talmente apprezzata da Fazio che avrebbe dato parere positivo a siglare un contratto da 300 mila euro l’anno. Se tutto ciò fosse vero, sarebbe la prima volta che una semplice autrice guadagna addirittura più del direttore generale. Che tempo che fa, il prossimo 24 settembre, debutterà su Rai Uno dopo anni passati su Rai Tre. Resta clamorosa la notizia, lanciata da Dagospia, riguardo il compenso annuo pari a 300 mila euro chiesto per Veronica Oliva. Basta pensare che Mario Orfeo, dg della tv pubblica, in linea con quanto prevede la legge, ha un compenso annuo pari a 240mila euro.

FABIO FAZIO INNAMORATO DI VALENTINA? L'INDISCREZIONE

In un'azienda dove da tempo la parsimonia nell'uso delle risorse è il mantra principale, dato che nel 2018 la Rai potrebbe avere serie difficoltà nei conti derivanti dalla riduzione dell'importo del canone in bolletta, pagare un autore con queste cifre appare quanto mai inopportuno. Alla luce di quanto emerso sull'autrice di Fazio c'è stato l'intervento dell'Anac di Raffaele Cantone, che nei giorni scorsi ha chiesto alla Rai tutta la documentazione relativa al contratto. Precisamente sono stati chiesti una serie di documenti che riguardano fra le altre cose il contratto con il conduttore savonese, i relativi corrispettivi economici, le variazioni rispetto al precedente contratto, la valutazione del ritorno economico, le spese di produzione in capo a Rai, le specifiche del contratto con «Officina», la società Fazio-Magnolia che produrrà Che tempo che fa su Rai Uno. Viale Mazzini ha 30 giorni, come di prassi, per fornire la documentazione richiesta.

