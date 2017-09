Federica Pellegrini e Gabriele Detti stanno insieme? / Lui smentisce: "La stimo molto ma non stiamo insieme"

Federica Pellegrini

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è tornata a essere single dopo la rottura con Filippo Magnini. Numerosi i flirt affibbiati tra cui Matteo Giunta e Gabriele Detti. Proprio Detti, attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove spazia dalla sua squadra del cuore, l'Inter, al suo prossimo futuro riguardo le gare, smentisce la voce su Federica Pellegrini: "Quest’estate ero a Mykonos e continuavano a chiedermi "Sei in vacanza con Fede?", ma io ero lì con il dorsista Fabio Laugeni. Stimo molto Fede, ma l'unica cosa che ci accomuna è essere onorato di essere suo compagno di nazionale e che ho vinto l'oro mondiale nello stesso giorno in cui lo ha vinto lei. Un giorno dirò "gareggiavo ai tempi della Pellegrini".

GABRIELE DETTI ESCE ALLO SCOPERTO: "NON STO CON LA PELLEGRINI"

Netta la chiusura quindi da parte del nuotatore italiano specializzato nello stile libero. Ricordiamo ora la sua annata, fino ad ora, in termini di risultati sportivi. Il 4 aprile 2017 nel corso dei campionati italiani stabilì il nuovo primato italiano sui 400 sl in 3'43"36 strappandolo a Massimiliano Rosolino dopo 17 anni. Il 6 aprile vinse anche gli 800 m sl battendo Paltrinieri in 7'41"64, seconda prestazione europea di sempre e suo primato personale. Ai Campionati mondiali di Budapest Detti gareggiò in tre gare individuali e in una staffetta. Arrivò alla medaglia di bronzo nei 400 m stile libero dietro a Sun Yang e al campione olimpico in Mack Horton col tempo di 3'43"95, leggermente peggio di quanto fatto ad aprile. Il 26 luglio arriva il successo più importante della sua carriera, poiché vinse la medaglia d'oro negli 800 m stile libero precedendo il polacco Wocjek Wojdak e Gregorio Paltrinieri: Detti riuscì a rimontare negli ultimi 100 metri e portò il record europeo a 7'40"77, migliorando il precedente record di Paltrinieri per 4 centesimi.

