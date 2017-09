GABRIEL GARKO/ L’attore prossimo alle nozze con Adua Del Vesco? (Miss Italia 2017)

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

Questa sera nella prime time di La7 verrà decretato il nome di Miss Italia 2017. Il concorso di bellezza più famoso ed importante del Bel Paese che spesso e volentieri ha rappresentato un importante trampolino di lancio per le fortunate vincitrice. Un ruolo fondamentale in tal senso lo avrà la giuria, composta da nomi altisonanti del mondo dello spettacolo italiano come nel caso dell’attore Gabriel Garko che peraltro è sinonimo di bellezza. Garko che peraltro in questi giorni ha messo a tacere le tante voci che nel corso dell’estate avevano parlato di una possibile e definitiva rottura nel rapporto con la fidanzata Adua del Vesco. Rottura che in realtà non è mai avvenuta con le riviste specializzate che sono state tratte in inganno dalle vacanze in Irlanda da parte della Del Vesco che in realtà erano delle settimane di approfondimento nello studio della lingua inglese.

FIORI D’ARANCIO IN ARRIVO?

In attesa di rivedere l’attore in possibili nuovi fiction di casa Mediaset o magari in progetti cinematografici, per i fan dell’attore arriva una bella notizia che tuttavia non è stata confermata dai diretti interessanti. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, dopo che Gabriel Garko ha raggiunto a Dublino l’amata Adua del Vesco, ci sarebbe stata una proposta di matrimonio di lui che avrebbe trovato risposata affermativa da parte della diretta interessata. Poco probabile che Garko possa dare un pubblico annuncio del lieto evento per un comprensibile sentimento di poter far rimanere private vicende che effettivamente lo sono, ma ci sono sentori che in effetti si possa giungere entro pochi mesi ai fatidici fiori d’arancio. Garko e la Del Vesco si sono conosciuti sul set della fiction Non è stato mio figlio ed hanno una differenza di età di ben 23 anni che tuttavia è poca cosa rispetto all’amore che li lega.

